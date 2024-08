“No completamos el trabajo”: mayúscula decepción en el lado de los Osos tras caer en la final ante Caguas

“Fue una corrida de locura. Crédito al cuerpo técnico. Fuimos de ser últimos el año pasado a estar a las puertas del campeonato, así que eso es grande para nosotros. Desafortunadamente, no pudimos ganar. Es duro perder un séptimo juego. Tenemos un grupo joven, así que vamos a estar mucho tiempo juntos. Solo quiero ahora estar saludable ya que no pude hacer mucho en esta serie. Me dolió no poder ayudar”, dijo Howard.