“No fue una revancha”: los Vaqueros toman con humildad la victoria en Carolina en el inicio del BSN

Carolina - Los Vaqueros no sufrieron de envidia al ver a los Gigantes subir el banderín del campeonato conquistado el año pasado, además de entregar los anillos de monarcas previo a la jornada inaugural del torneo 2024 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El dirigente vaquero, Nelson Colón, aseguró a los medios luego de la victoria que el “robo” en la casa de los campeones defensores no tuvo sabor de desquite por lo ocurrido hace siete meses.

“No es una revancha. No estamos aquí los mismos equipos que vamos a estar y los que fueron el año pasado. Es el primer juego de la temporada. Siempre es duro. El año pasado nos dieron de 20 a nosotros. Pero, venimos bien enfocados y concentrados. En 45 minutos, un juego defensivo y bonito. Pudimos ejecutar y no quitarnos. Es la experiencia de este equipo. Poder ejecutar de esta manera es lo que esperamos”, repasó Colón.

“Este no es el equipo de la final. Este es el equipo del primer juego de Carolina y del primer juego de Bayamón. Todo es diferente y así nos mentalizamos. No es una revancha. Cero a cero todo el mundo. Aunque ellos tienen su mente en tantas cosas, nosotros no tenemos nada que perder. Llegamos de esa forma y pudimos sacar este partido”, recalcó Colón.