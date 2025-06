“Es emocionante. Es tan, tan emocionante”, dijo el base de los Pacers, Tyrese Haliburton. “Como fanático del baloncesto, no hay nada como un séptimo juego. No hay nada como un séptimo juego en las Finales de la NBA. Soñé con estar en esta situación toda mi vida. Así que, estar aquí es realmente emocionante”.

“Mi familia me ha estado presionando”, dijo Haliburton. “Si me llaman, me preguntan: ‘¿Estás en tratamiento ahora mismo?’. Mi familia me ha estado pidiendo cuentas”.