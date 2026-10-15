Noche de 25 y 23 rebotes para Imani McGee en triunfo de Juana Díaz contra Fajardo

Imani McGee deslumbró el miércoles con una noche de 25 puntos y 23 rebotes para las las Monarcas de Juanaz Díaz imponerse,76-63, sobre las Cariduras de Fajardo durante la acción del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Juana Díaz, que será anfitrión del Juego de Estrellas 2026 el sábado, mejoró a 4-7, ocupando el séptimo lugar en la tabla de posiciones. McGee, miembro del Equipo Nacional, es capitana del Equipo Sureste, mientras que Pamela Rosado comanda el quinteto Noreste.

Fajardo, quien tiene como dirigente interino a Alberto Arroyo tras la salida de Robert Cañada, cayó a 2-11, penúltimas en el torneo.

Tess Amundsen también tuvo una destacada actuación al aportar 21 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias.

Por su parte, Manuela Ríos dirigió el ataque juanadino con 15 asistencias y completó su doble-doble con 10 puntos, además de sumar seis rebotes y tres robos de balón.

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En otros partidos, las Leones de Ponce extendieron la racha de derrotas de las Ganaderas de Hatillo al vencerlas 87-65.

Hatillo suma 11 derrotas consecutivas (1-11). Ponce, por su parte, juega para 4-6.

Además, las Gigantes de Carolina extendieron su racha de victorias a ocho al derrotar, 78-64, a la campeonas defensoras Explosivas de Moca (4-8).