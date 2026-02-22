Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ocho y contando: San Antonio acecha al Thunder en la cima del Oeste

Otra sólida actuación de Victor Wembanyama guía a los Spurs en su mejor tramo de la temporada

22 de febrero de 2026 - 1:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Victor Wembanyama, aquí realizando un donqueo, anotó 28 puntos y capturó 15 rebotes. (Eric Gay)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Victor Wembanyama anotó 28 puntos y capturó 15 rebotes por los Spurs de San Antonio, quienes vencieron el sábado 139-122 a los Kings de Sacramento para lograr su octava victoria consecutiva y barrer sus dos partidos en Austin.

RELACIONADAS

Sacramento sufrió su decimosexta derrota consecutiva, un récord indeseable de la franquicia. Los dos últimos tropiezos llegaron después de que el pívot Domantas Sabonis y el escolta Zach LaVine se sometieron a cirugías que pusieron fin a sus temporadas.

De’Aaron Fox, Stephon Castle y Keldon Johnson anotaron 18 puntos cada uno por los Spurs, mientras que Wembanyama sumó seis asistencias y cuatro bloqueos.

Keegan Murray y DeMar DeRozan encabezaron a Sacramento con 20 puntos cada uno. Malik Monk anotó 19, mientras que Maxime Raynaud —un novato de Stanford y compatriota francés de Wembanyama— aportó 16 puntos y 12 rebotes.

San Antonio, que jugó en una ciudad que considera parte de una megaregión que ha cultivado durante varios años, anotó los primeros 11 puntos del partido, marcando un tono agresivo que incluyó tres tapones de Wembanyama en los primeros 90 segundos.

Sacramento, mermado, se abrió paso de regreso al partido a base de esfuerzo. Perdía por apenas un punto con menos de cinco minutos por jugar en el tercer cuarto.

La determinación de los Kings se tradujo en siete rebotes ofensivos de Raynaud. En varias ocasiones, palmeó el balón de vuelta hacia sus compañeros desmarcados para que dispararan.

Pero eso no fue suficiente ante Wembanyama, quien encestó un triple y asistió en otro de Harrison Barnes, ambos en el último minuto del tercer cuarto, para darles a los Spurs una ventaja de 105-94 de cara al último periodo.

Con el triunfo, los Spurs mejoraron su récord a 40-16, a dos juegos y medio del líder Thunder (43-14).

Baloncesto Spurs de San Antonio Victor Wembanyama NBA
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
