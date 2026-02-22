Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Defensa que cambia partidos: José Alvarado firma cinco robos en la remontada de los Knicks

El armador puertorriqueño fue clave en el triunfo de Nueva York sobre los Rockets el sábado

22 de febrero de 2026 - 12:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Alvarado reacciona durante el partido entre los Knicks y Rockets en el Madison Square Garden el sábado. (Yuki Iwamura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Karl-Anthony Towns anotó 25 puntos, Jalen Brunson sumó 20, el puertorriqueño José Alvarado logró cinco robos y los Knicks de Nueva York remontaron un déficit de 18 unidades en el cuarto periodo para superar el sábado 108-106 a los Rockets de Houston.

RELACIONADAS

OG Anunoby agregó 20 puntos, y Mikal Bridges aportó 11 por Nueva York. Los Knicks se recuperaron dos noches después de una decepcionante derrota ante Detroit, líder de la Conferencia Este.

Alvarado terminó la velada con ocho unidades, cuatro asistencias y un rebote, aparte de los cinco robos, de los cuales concretó dos consecutivos en el momento crucial del choque.

“Creo que él (Alvarado) ha correspondido a esa energía de nuestros fanáticos con su propia tenacidad en la cancha. Un agradecimiento a nuestros aficionados que lo recibieron y le dieron la confianza, la fe y el amor necesarios para hacer lo que mejor sabe hacer”, dijo Towns sobre el boricua.

Kevin Durant anotó 30 tantos por Houston. Jabari Smith Jr. añadió 21, Alperen Sengun facturó 16, y Amen Thompson registró 12 unidades y 10 rebotes. Los Rockets habían ganado cinco duelos seguidos.

Los Knicks, que llegaron a tener una ventaja de 13 puntos en la primera mitad, iniciaron su remontada con una racha de 8-1 en los primeros minutos del cuarto periodo antes de que Smith encestara un triple frente al banquillo de los Rockets.

Houston falló ocho tiros consecutivos y perdió el balón dos veces mientras los Knicks firmaban una racha de 14-2, coronada por una güira del dominicano Towns con rebote en el tablero que recortó la diferencia a 99-97 con 3:32 minutos por jugar.

Un disparo de Brunson empató el marcador a 103 con 1:26 restante. Luego Durant perdió el balón cerca de la línea lateral y cometió una falta ofensiva en la siguiente posesión al arrollar a Brunson.

Brunson le dio la ventaja definitiva a los Knicks. Durant tuvo la oportunidad de ganarlo cuando sonaba la bocina, pero falló un tiro de unos 12 metros.

Los Knicks enfrentan el domingo en la noche a los Bulls de Chicago.

BaloncestoKnicks de Nueva YorkJosé AlvaradoRockets de HoustonNBA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Deportes
