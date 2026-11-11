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Ozuna vendería los Cariduros de Fajardo por $1.2 millones

La transacción estaría sobre la mesa de la junta de directores del BSN este viernes

11 de noviembre de 2026 - 8:41 PM

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Bajo la administración de Ozuna, los Osos de Manatí alcanzaron el subcampeonato del BSN en la temporada 2024. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Los Cariduros de Fajardo tendrían un nuevo apoderado para su regreso al Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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El exponente de música urbana Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido artísticamente como Ozuna, habría llegado a un acuerdo para vender la franquicia a un grupo encabezado por un inversionista estadounidense beneficiario de la Ley 22, incorporada posteriormente a la Ley 60 del Código de Incentivos de Puerto Rico.

Varias fuentes confirmaron a El Nuevo Día que la transacción estaría valorada en $1.2 millones.

El potencial nuevo apoderado, cuya identidad no fue revelada por las fuentes consultadas, deberá recibir el visto bueno del comité de nuevos apoderados de la junta de directores del BSN.

La junta tiene pautada una reunión para el viernes, en la que se espera que se discuta la posible venta.

De concretarse la transacción, sería el tercer grupo propietario del BSN con beneficiarios de la Ley 22, sumándose a Dion New, de los Indios de Mayagüez, y a los accionistas de los Mets de Guaynabo, quienes buscan transferir la franquicia a Julio Cabral Corrada, presidente del Grupo VRDG.

Los Cariduros regresarán al BSN luego de que la liga aprobara el mes pasado el traslado de los Osos de Manatí a Fajardo.

Inicialmente, Ozuna permanecería como apoderado de la franquicia en el municipio del este, aunque no descartaba una eventual venta.

Los Osos disputaron cuatro temporadas en Manatí y alcanzaron el subcampeonato en 2024. Sin embargo, terminaron en el último lugar de la Conferencia A en las dos campañas más recientes.

Tyler Davis forma parte del núcleo de jugadores que tendrá Fajardo para su regreso al BSN en la temporada 2027.
Tyler Davis forma parte del núcleo de jugadores que tendrá Fajardo para su regreso al BSN en la temporada 2027. (BSN / José Santana)

El Nuevo Día supo que el municipio de Fajardo invertirá unos $700,000 en 2027, que incluirán trabajos de renovación en el Coliseo Tomás Dones.

Actualmente, el equipo cuenta con Iván Ríos como dirigente y un núcleo de jugadores integrado por Chris Ortiz, Jhivvan Jackson, Ethan Thompson, Alex Morales, Isaac Sosa, Tyquan Rolón, Yomar Cruz, Jonathan Rodríguez y Tyler Davis.

En días recientes, la franquicia envió al armador Giovanni Soto y al escolta Mike Bruesewitz a los Cangrejeros de Santurce a cambio del base Corey McKeithan y los derechos del importado D.J. Wilson.

Tags
OzunaCariduros de FajardoBSNOsos de ManatíBaloncesto
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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