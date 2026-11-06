El BSN aún no confirma el Coliseo de Puerto Rico como nueva sede de los Mets de Guaynabo

La aprobación del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como cancha local de los Mets de Guaynabo para el torneo 2027 permanece en suspenso, mientras el Baloncesto Superior Nacional (BSN) evalúa la entrada del empresario Julio Cabral Corrada como nuevo apoderado de la franquicia.

Según supo El Nuevo Día, el comité de nuevos apoderados de la liga aún está en el proceso de recopilar información para determinar si da luz verde a Cabral Corrada, fundador y principal ejecutivo de Grupo VRDG.

Asimismo, todavía no se ha completado el trámite de los permisos necesarios para celebrar partidos en el recinto de Hato Rey, según trascendió.

Grupo VRDG fue responsable de traer a Puerto Rico un partido de pretemporada de la NBA el año pasado entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando en el “Choliseo”.

Además, organizó el partido del Inter de Miami con el astro argentino Lionel Messi jugando en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón.

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El pasado 22 de octubre, el quinteto metropolitano solicitó a la liga un cambio de sede después de celebrar sus partidos locales en el coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo durante el torneo 2026.

La franquicia había salido temporalmente de Guaynabo debido a los trabajos de remodelación del coliseo Mario “Quijote” Morales, cuya conclusión está prevista para 2028.

Julio Cabral sería el nuevo apoderado de los Mets. (alexis.cedeno)

La solicitud presentada al BSN también contempla la incorporación de Cabral Corrada al grupo de accionistas del conjunto, con miras a que asuma el cargo de apoderado.

El pasado viernes, la junta de directores aprobó la mudanza de los Osos de Manatí a Fajardo, lo que permitirá el retorno de los Cariduros en 2027.

Sin embargo, durante esa reunión no se evaluaron las solicitudes de los Mets, franquicia que participa de manera ininterrumpida en el BSN desde 2020.

La actual gerencia de Guaynabo se ha mantenido en silencio durante el proceso.

El Nuevo Día, además, solicitó una reacción del presidente liguero Ricardo Dalmau sobre la posibilidad de que el baloncesto superior regrese al Coliseo de Puerto Rico, pero no obtuvo respuesta.

El BSN tuvo partidos en el “Choliseo” en 2021 con el regreso de los Cangrejeros de Santurce como franquicia de expansión.

Los Mets, dirigidos por Jorge Rincón, no clasificaron a la postemporada en 2026. Fueron sotaneros en la Conferencia A al finalizar con foja de 14-20. Sus figuras principales son Ysmael Romero y Jaysean Paige.