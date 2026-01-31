Paul George recibe suspensión de 25 juegos por violar política antidrogas

Paul George de los 76ers de Filadelfia ha sido suspendido por 25 partidos por violar los términos del Programa Antidrogas de la NBA, anunció la liga el sábado.

La NBA no reveló la naturaleza de la violación ni la sustancia involucrada, y George emitió un comunicado a ESPN diciendo que tomó algo que era “inapropiado”.

“En los últimos años, he hablado sobre la importancia de la salud mental, y en el curso de buscar tratamiento recientemente para un problema propio, cometí el error de tomar un medicamento inapropiado”, dijo George en el comunicado emitido a la cadena.

Se disculpó con el equipo y sus fanáticos, diciendo que asume “toda la responsabilidad por mis acciones”.

La suspensión de 25 partidos, según los términos del acuerdo entre la liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, indica que esta fue la primera violación por parte de George. Comenzará a cumplir la suspensión el sábado cuando Filadelfia reciba a Nueva Orleans.

La suspensión le costará a George —nueve veces seleccionado All-Star— aproximadamente $11.7 millones de su salario de $51.7 millones, o alrededor de $469.691,72 por cada uno de los 25 partidos que se perderá.

Parte de ese dinero perdido se convertirá en un crédito y acercará a Filadelfia a salir del impuesto de lujo; los 76ers estarían aproximadamente $1.3 millones por encima de esa línea al considerar el dinero que George no está recibiendo.

Se espera que George sea elegible para regresar el 25 de marzo, cuando Filadelfia reciba a Chicago. Los 76ers tendrán diez partidos restantes en la temporada regular en ese momento.

Filadelfia entró el sábado con un récord de 26-21, sexto en la Conferencia Este. Los 76ers tienen una marca de 16-11 cuando George juega, 10-10 cuando no lo hace.