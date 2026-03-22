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Pelea entre el Thunder y los Wizards se extiende a las gradas

Jaylin Williams y Justin Champagnie protagonizaron un altercado durante el partido de NBA

22 de marzo de 2026 - 8:43 PM

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Shai Gilgeous-Alexander aguanta a su compañero Ajay Mitchell (25) después de una trifulca entre el Thunder y los Wizards. (Nick Wass)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Oklahoma City - Jaylin Williams de Oklahoma City y Justin Champagnie de Washington fueron expulsados ​​tras un altercado al final de la primera mitad del partido que los Thunder ganaron 132-111 el sábado por la noche.

Tras una canasta de Anthony Gill de Washington, Williams y Champagnie comenzaron a empujarse debajo del aro. Gill y Ajay Mitchell de Oklahoma City se unieron a la pelea, que rápidamente se intensificó y se extendió a la zona de asientos detrás del canasto antes de que se restableciera el orden.

Tras una larga revisión por parte de los árbitros, Champagnie y Williams recibieron dos faltas técnicas cada uno y fueron expulsados. Mitchell y Cason Wallace de los Thunder recibieron una falta técnica cada uno y también fueron expulsados.

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Thunder de Oklahoma CityWizards de WashingtonNBA
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