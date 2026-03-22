Pelea entre el Thunder y los Wizards se extiende a las gradas

Oklahoma City - Jaylin Williams de Oklahoma City y Justin Champagnie de Washington fueron expulsados ​​tras un altercado al final de la primera mitad del partido que los Thunder ganaron 132-111 el sábado por la noche.

Tras una canasta de Anthony Gill de Washington, Williams y Champagnie comenzaron a empujarse debajo del aro. Gill y Ajay Mitchell de Oklahoma City se unieron a la pelea, que rápidamente se intensificó y se extendió a la zona de asientos detrás del canasto antes de que se restableciera el orden.