Pelea entre el Thunder y los Wizards se extiende a las gradas
Jaylin Williams y Justin Champagnie protagonizaron un altercado durante el partido de NBA
22 de marzo de 2026 - 8:43 PM
22 de marzo de 2026 - 8:43 PM
Oklahoma City - Jaylin Williams de Oklahoma City y Justin Champagnie de Washington fueron expulsados tras un altercado al final de la primera mitad del partido que los Thunder ganaron 132-111 el sábado por la noche.
Tras una canasta de Anthony Gill de Washington, Williams y Champagnie comenzaron a empujarse debajo del aro. Gill y Ajay Mitchell de Oklahoma City se unieron a la pelea, que rápidamente se intensificó y se extendió a la zona de asientos detrás del canasto antes de que se restableciera el orden.
FIGHT BREAKS OUT IN THUNDER-WIZARDS 😳— Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2026
4 PLAYERS EJECTED 😯 pic.twitter.com/Vm3cTdcqyz
Tras una larga revisión por parte de los árbitros, Champagnie y Williams recibieron dos faltas técnicas cada uno y fueron expulsados. Mitchell y Cason Wallace de los Thunder recibieron una falta técnica cada uno y también fueron expulsados.
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