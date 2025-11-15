Pelicans despiden al dirigente Willie Green a menos de un mes del inicio de la temporada de la NBA

Los Pelicans de Nueva Orleans despidieron a Willie Green el sábado tras un inicio de temporada de 2-10.

Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de los Pelicans, quien anunció el cambio de entrenador, nombró al asistente principal James Borrego, exentrenador en jefe de los Hornets de Charlotte, como dirigente interino. Los Pelicans jugarán en casa el domingo por la noche contra los Warriors de Golden State.

“Después de una cuidadosa evaluación, hemos tomado la difícil decisión de hacer un cambio en el puesto de entrenador en jefe. Tengo el mayor respeto por Willie Green y estoy sinceramente agradecido por sus contribuciones a la organización de los Pelicans y a la comunidad de Nueva Orleans”, afirmó Dumars en un comunicado.

La propietaria del equipo, Gayle Benson, quien ha estado bajo creciente presión pública durante las recientes temporadas difíciles tanto para los Pelicans como para los Saints de la NFL, a menudo hablaba con entusiasmo de Green y su familia, pero dijo que confiaba en Dumars “para tomar las decisiones correctas para nuestra franquicia”.

“Tengo una tremenda admiración y respeto por Willie Green, y realmente aprecio todo lo que ha hecho por nuestra organización en los últimos años. Este es un negocio difícil y estas son decisiones complicadas. Mi expectativa es ser un equipo ganador que compita por campeonatos”, expresó Benson.

Borrego fue anteriormente el mentor de los Hornets de Charlotte durante cuatro temporadas, de 2018 a 2022. También se desempeñó como entrenador en jefe interino con Orlando durante la temporada 2014-15.

Green, contratado para su primer trabajo como estratega en propiedad en 2021 por el exjefe de operaciones de baloncesto de los Pelicans, David Griffin, ha tenido un récord de 150-190 en más de cuatro temporadas.

Sus equipos de los Pelicans llegaron a los playoffs dos veces, perdiendo en la primera ronda contra Phoenix en 2022 y Oklahoma City en 2024. Los Pelicans se clasificaron para el torneo de play-in de la Conferencia Oeste en 2023, pero fueron eliminados por Oklahoma City.

Sin embargo, la suerte de Green probablemente no se vio favorecida por las frecuentes ausencias por lesión del ala-pívot estrella Zion Williamson. Williamson, la primera selección general del draft de 2019 de Duke, quien ha promediado 24.6 puntos por partido durante su carrera, jugó en solo 134, o aproximadamente el 39%, de los 340 partidos que Green dirigió. Obstaculizado por un pie magullado, seguido de una distensión en el tendón de la corva izquierda, Williamson se ha perdido siete partidos esta temporada.

Dumars, contratado para reemplazar a Griffin este año como vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de los Pelicans, eligió esta temporada baja para mantener a Green, quien estaba entrando en su última temporada bajo contrato.