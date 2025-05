“Después de todo ese ’ discomfort’ , digamos, de cuatro meses, pues, gracias a Dios estoy aquí, primero que todo, y sigo en la batalla dentro del proceso, pero me siento bien. Hay camino por recorrer todavía en cuanto a tratamiento se refiere. Estoy buscando la manera de agilizar ciertas cosas, pero la batalla sigue y la vamos a darla ”, dijo de entrada aclarando que continúa en tratamiento.

“Ha sido un proceso día a día, digamos, de adaptación, no de cuestionar nada, sino de seguir adelante. Entonces, darle gracias a Dios por estar aquí, por abrir los ojos diariamente, y por permitirme seguir batallando dentro del proceso”.

“Pero yo me fui antes”, aclaró riendo.

“ Pero lo más importante, como les digo, es la batalla. Así que sigo batallando, no estoy sufriendo, gracias a Dios, pero sí estoy buscando la manera que Papá Dios me dé la fuerza de seguir peleándolo diario (el proceso), seguir peleándolo sin planificación, como yo digo, simplemente dar la batalla como siempre lo hemos hecho”, dijo.

“Dolores no hay. Ya los dolores después de la última operación se fueron. Está todo funcionando muy bien. Es lo que uno busca, estar en un ’confort’ que no sea doloroso. Estoy buscando mejorar cada día. He subido como 10 libras, (luego de que) perdí 63. Así que vamos de la mano de Dios, pero poquito a poco”.