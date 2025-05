“Se siente muy agradable”: inauguran mural de Piculín Ortiz en el casco urbano de Cayey

“Este gesto no es solo un reconocimiento personal, mío, sino también una victoria, como el nombre que le puso David, sino una victoria que celebramos todos los cayeyanos. Una carrera de 26 años (en el baloncesto) en la que todo Cayey me vio crecer, sudar tanto en la liga (Baloncesto Superior Nacional), y la patria. No solamente en un torneíto sino en muchos de ellos donde tuve ese privilegio que Dios me dio, de ir como un trotamundos representando a Puerto Rico y a Cayey”, expresó.