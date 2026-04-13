Play-in definido: arranca la lucha por los últimos boletos a playoffs de la NBA

Miami - La acción del torneo play-in está definida y, así de rápido, la postemporada ha llegado a la NBA.

Primero: un partido de eliminación en Charlotte. Los Hornets, novenos, se enfrentarán al Heat de Miami, décimos, el martes por la noche (7:30 p.m. del Este) en un partido de “ganas o te vas”.

En el Oeste, los Suns de Phoenix, séptimos, se miden con los Trail Blazers de Portland, octavos, el martes (10 p.m. del Este), y el ganador avanzará para enfrentar a Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio en la primera ronda.

En el Este, los 76ers de Filadelfia, séptimos, reciben al Magic de Orlando, octavo, el miércoles (7:30 p.m. del Este), y el ganador de ese partido se enfrentará a los Celtics de Boston en la primera ronda.

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Los Clippers de Los Ángeles, novenos en el Oeste, reciben a Golden State, décimo, el miércoles (10:00 p.m. del Este) en un partido de eliminación. El ganador jugará el viernes contra el perdedor de Suns-Trail Blazers por el derecho de enfrentar a Oklahoma City, primer preclasificado, en la primera ronda.

También el viernes, el ganador de Hornets-Heat visitará al perdedor de 76ers-Magic para decidir qué equipo avanza para enfrentar a Detroit, primer preclasificado, en la primera ronda.

“Nuestro grupo entiende qué nos hace ganar y qué nos hace perder”, manifestó el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Y eso es lo más importante”.

Resto del calendario

Los dos primeros de cada conferencia — Detroit y Boston en el Este, y Oklahoma City y San Antonio en el Oeste — esperarán hasta el martes o el viernes para conocer a sus rivales de la primera ronda.

Algunos equipos ya lo saben. Los cruces tres contra seis y cuatro contra cinco de la primera ronda ya quedaron definidos.