Puerto Rico abre el AmeriCup con una dominante victoria sobre Panamá: “Fue un examen sólido”

Puerto Rico abrió este viernes su participación en el torneo AmeriCup 2025 con una contundente victoria, 93-59, sobre Panamá en el Polideportivo Alexis Arguello en Managua, Nicaragua.

Los boricuas, con 1-0 en el Grupo B, enfrentarán este sábado a Venezuela a las 8:40 p.m.

Los venezolanos jugaban ante Canadá en la primera jornada.

Ysmael Romero fue el mejor por el quinteto patrio con 15 puntos y nueve rebotes. En su cumpleaños número 25, el centro George Conditt IV registró 12 unidades con nueve rebotes.

Gian Clavell terminó con 14 puntos, todos en la segunda mitad, mientras que Alexander Kappos atinó 13 tantos y José Alvarado finalizó con 11 y seis asistencias.

Todos los boricuas, excepto Jordan Cintrón, anotaron al menos dos puntos en un encuentro que Puerto Rico dominó desde el silbato inicial.

“Fue un examen sólido. Creo que debemos seguir mejorando en las cosas pequeñas. Pero para ser nuestro primer paso, fue bueno”, declaró Kappos en conferencia de prensa.

Panamá, sin figuras de impacto como Jhivvan Jackson y Akil Mitchell, no encestó más de 17 puntos en ninguno de los cuatro parciales.

“Creo que comenzamos un poco lentos. La defensa estuvo ahí desde el principio que luego pudimos meterle más intensidad al partido, más velocidad. La defensa siguió presente, que nos permitió jugar nuestro estilo de juego. En la segunda mitad, cogimos mejor el ritmo ofensivo”, dijo Carlos González, dirigente de Puerto Rico.

Alvarado robó el balón para encestar güira, poniendo el marcador 10-4 en el primer periodo. Puerto Rico se llevó los primeros 10 minutos, 24-17, con seis tantos de Romero.

Un tripe de Kappos fue parte de cinco puntos corridos en el inicio del segundo cuarto para elevar la ventaja a 29-17. Puerto Rico se fue al descanso arriba por doble figura, 40-30, sobre los panameños.

Conditt IV anotó ocho puntos en los primeros cinco minutos después del descanso y los puertorriqueños se despegaron por 20 tantos (52-32).

Puerto Rico estuvo al frente hasta por 42 puntos luego de un avance de 18-0 en el periodo final.

Por Panamá, Luis Rodríguez Jr. fue el mejor con 15 puntos. Guillermo Navarro lo siguió con 10.

Los centroamericanos cometieron 19 errores para los boricuas sacar 26 puntos de las pifias. Puerto Rico también dominó los puntos de la banca 37-12.

“Creo que hay una marcada diferencia entre el equipo de Puerto Rico y el nuestro. Quedó plasmado sobre todo en la segunda etapa donde Puerto Rico ajustó mucho en la defensa y nos dejó casi sin ofensiva”, dijo Gonzalo García, dirigente argentino de Panamá, número 12 a nivel de América en el escalafón de FIBA.