12 de agosto de 2025
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Puerto Rico anuncia a sus 12 convocados para el AmeriCup 2025

Con José Alvarado y André Curbelo incluidos, la selección comenzó sus entrenamientos y enfrentará a Dominicana este domingo

12 de agosto de 2025 - 3:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Alvarado llega a Puerto Rico hoy en horas de la noche. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Equipo Nacional masculino de baloncesto inició este martes sus prácticas oficiales para el AmeriCup 2025 con nueve de los 12 jugadores que integrarán el combinado de Puerto Rico presentes en cancha.

Este grupo estuvo compuesto por André Curbelo, Alfonso Plummer, Gian Clavell, que no fue mencionado en la lista de la preselección de 24 canasteros; Isaiah Piñeiro, Ramses Meléndez, Ysmael Romero, George Conditt IV, Arnaldo Toro y Alexander Kappos.

La plantilla oficial la completan Gary Browne y Jordan Cintrón, campeones del Baloncesto Superior Nacional (BSN) el lunes con los Vaqueros de Bayamón y el enebeísta José Alvarado, quien llega a Puerto Rico hoy en horas de la noche.

Del grupo que originalmente había sido convocado quedaron fuera el delantero de los Leones de Ponce, Jordan Murphy; el delantero enebeísta de los Pacers de Indiana, Enrique Freeman; Tjader Fernández, Jorge “Georgie” Pacheco, Ethan Thompson, Iván Gandía, Rafael Pinzón, Alexander Morales, Stephen Thompson, Jr., Jaysean Paige, Aleem Ford, Phillip Wheeler, Christopher Ortiz y Tai Odiase.

Como parte de su preparación, Puerto Rico se enfrentará este domingo, 17 de agosto, a República Dominicana en el Clásico Caribeño, a celebrarse en el Coliseo Roberto Clemente desde las 7:00 p.m. Los boletos están disponibles en PRticket.com.

El AmeriCup 2025 se disputará del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua, con 12 selecciones divididas en tres grupos.

Puerto Rico integrará el Grupo B junto a Canadá, Venezuela y Panamá. El conjunto viajará a Nicaragua el 18 de agosto en horas de la tarde y debutará el día 22 a la 1:10 p.m. frente a Panamá. Todos los partidos serán transmitidos exclusivamente por Wapa Deportes.

Puerto Rico ha participado en 19 de las 20 ediciones disputadas de esta competencia —antes conocida como Torneo de las Américas—. Su última presencia en el podio fue en 2013, cuando obtuvo la medalla de plata.

