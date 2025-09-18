Puerto Rico baja un espacio en el ranking de FIBA tras el AmeriCup

( FIBA )

Puerto Rico descendió un espacio en el ranking mundial de FIBA, tras su reciente participación en el AmeriCup celebrado en Nicaragua.

El Equipo Nacional ahora ocupa la posición 16, según reveló la FIBA.

Los boricuas se eliminaron en los cuartos de final al caer ante Argentina en tiempo extra.

Puerto Rico finalizó en la sexta posición del torneo.

Brasil ganó la final ante Argentina para agenciarse el oro, mientras Estados Unidos derrotó a Canadá por el bronce.

República Dominicana, en tanto, terminó en el quinto encasillado.

Puerto Rico no gana una medalla de oro en el Torneo de las Américas desde 1995.

Esta actualización del ranking, que incluye el Eurobasket, presenta a Estados Unidos como el número uno, al tiempo que Alemania dio un salto al segundo lugar al ganar el certamen europeo.

PUBLICIDAD

Serbia bajó al tercer lugar y Francia se mantuvo en el cuarto.

Canadá mejoró un espacio y figura en el quinto lugar.

El ‘Top 10’ es completado por Australia (6); España (7); Argentina (8); Lituania (9); y Brasil (10) entró como décimo, mejorando dos espacios.

Puerto Rico ocupa el quinto mejor lugar en el continente.

Dominicana, por su lado, descendió tres puestos y ocupa el encasillado 21.

A su vez, los boricuas volverán al tabloncillo en noviembre próximo para el inicio de las ventanas clasificatorias para la Copa del Mundo de Catar 2027.