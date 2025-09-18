Opinión
18 de septiembre de 2025
78°lluvia ligera
Baloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico baja un espacio en el ranking de FIBA tras el AmeriCup

El combinado masculino de baloncesto ahora ocupa la posición 16 a nivel mundial

18 de septiembre de 2025 - 1:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puerto Rico finalizó sexto en el AmeriCup. En la foto, el armador José Alvarado durante la competencia. (FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico descendió un espacio en el ranking mundial de FIBA, tras su reciente participación en el AmeriCup celebrado en Nicaragua.

RELACIONADAS

El Equipo Nacional ahora ocupa la posición 16, según reveló la FIBA.

Los boricuas se eliminaron en los cuartos de final al caer ante Argentina en tiempo extra.

Puerto Rico finalizó en la sexta posición del torneo.

Brasil ganó la final ante Argentina para agenciarse el oro, mientras Estados Unidos derrotó a Canadá por el bronce.

República Dominicana, en tanto, terminó en el quinto encasillado.

Puerto Rico no gana una medalla de oro en el Torneo de las Américas desde 1995.

Esta actualización del ranking, que incluye el Eurobasket, presenta a Estados Unidos como el número uno, al tiempo que Alemania dio un salto al segundo lugar al ganar el certamen europeo.

Serbia bajó al tercer lugar y Francia se mantuvo en el cuarto.

Canadá mejoró un espacio y figura en el quinto lugar.

El ‘Top 10’ es completado por Australia (6); España (7); Argentina (8); Lituania (9); y Brasil (10) entró como décimo, mejorando dos espacios.

Puerto Rico ocupa el quinto mejor lugar en el continente.

Dominicana, por su lado, descendió tres puestos y ocupa el encasillado 21.

A su vez, los boricuas volverán al tabloncillo en noviembre próximo para el inicio de las ventanas clasificatorias para la Copa del Mundo de Catar 2027.

El conjunto nacional tendrá dos partidos ante Jamaica en el comienzo del clasificatorio mundialista.

Equipo Nacional de Baloncesto AmeriCup FIBA
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
