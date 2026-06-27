Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico supera a Eslovenia en el inicio del Mundial Sub-17 de baloncesto

Dwight Gaines fue protagonista en el triunfo con 32 puntos en el primer juego del torneo en Turquía

27 de junio de 2026 - 5:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dwigth Gaines, con el balón, durante el desafío ante Eslovenia. (FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con 32 puntos de Dwight Gaines, Puerto Rico inició con el pie derecho su participación en el Mundial Sub-17 de baloncesto al vencer a Eslovenia en la jornada de este sábado en Turquía.

RELACIONADAS

Los boricuas salieron airosos 92-78 ante los europeos.

Gaines también aportó cuatro asistencias y seis robos de balón. Lanzó de 25-12 de campo y 6-5 desde la línea de tiros libres.

Jeremy Willmore le siguió con 17 puntos, Eduyn Albino con 12 y siete rebotes, y Alexis Fuentes con 11 tantos.

Puerto Rico, bajo la dirección de Landy Pantojas, figura en el Grupo C junto a Eslovenia, Turquía y Nueva Zelanda.

El domingo, el seleccionado puertorriqueño enfrentará a Nueva Zelanda.

Tags
Baloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: