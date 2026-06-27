Puerto Rico supera a Eslovenia en el inicio del Mundial Sub-17 de baloncesto

Con 32 puntos de Dwight Gaines, Puerto Rico inició con el pie derecho su participación en el Mundial Sub-17 de baloncesto al vencer a Eslovenia en la jornada de este sábado en Turquía.

Los boricuas salieron airosos 92-78 ante los europeos.

Gaines también aportó cuatro asistencias y seis robos de balón. Lanzó de 25-12 de campo y 6-5 desde la línea de tiros libres.

Jeremy Willmore le siguió con 17 puntos, Eduyn Albino con 12 y siete rebotes, y Alexis Fuentes con 11 tantos.

Puerto Rico, bajo la dirección de Landy Pantojas, figura en el Grupo C junto a Eslovenia, Turquía y Nueva Zelanda.