4 de octubre de 2025
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

¿Puruco Latimer o Pachy Cruz para el cuerpo técnico de Bayamón? Carlos Arroyo no los descarta

El coapoderado de los campeones 2025 del BSN busca llenar la vacante dejada por Jorge Rincón, quien dirigirá a Guaynabo

3 de octubre de 2025 - 7:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rafael "Pachy" Cruz lidera una clínicas de baloncesto en el Residencial Luis Llorens Torres. (Xavier Araújo)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Carlos Arroyo se presentó a unas clínicas comunitarias en el Residencial Luis Llorens Torres junto a Antonio “Puruco” Latimer y Rafael “Pachy” Cruz.

Ambos exjugadores son entrenadores luego de sus respectivos retiros del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ¿Podrían ser candidatos a ocupar una vacante en el cuerpo técnico del dirigente de los Vaqueros de Bayamón Christian Dalmau?

Arroyo, coapoderado de los campeones 2025, no descartó a ambas figuras del baloncesto boricua ante la vacante dejada por el asistente Jorge Rincón, quien tendrá al mando a los Mets de Guaynabo en 2026.

“Vamos a poco a poco. Bien agradecido con el trabajo que hizo Jorgito con nosotros. El mayor de los éxito. Se ganó la oportunidad. Nosotros vamos poco a poco evaluando las posibilidades de traer a alguien que conozca la liga, que entienda el rol que estamos buscando. Todavía tenemos tiempo”, dijo Arroyo a la prensa presente en medio de la actividad relacionada al partido de pretemporada de la NBA entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando a celebrarse el sábado en el Coliseo José Miguel Agrelot al preguntarle sobre la disponibilidad tanto de Cruz como Latimer.

Cruz dirige en el BSN desde 2016, ganando tres campeonatos como estratega de los Capitanes de Arecibo. El exasistente técnico del Equipo Nacional también dirigió a los Piratas de Quebradillas y este año entró a la dirección de los Osos de Manatí en sustitución de Iván Ríos. Cruz no repetirá con los Osos, quienes traerán de vuelta a Ríos para el año entrante.

Rafael "Pachy" Cruz entró a la dirección de los Osos de Manatí a mediados de la temporada 2025 del BSN tras el despido de Iván Ríos.
Rafael "Pachy" Cruz entró a la dirección de los Osos de Manatí a mediados de la temporada 2025 del BSN tras el despido de Iván Ríos. (Roberto Manzano / @Manfel )

Latimer, por su parte, se ha destacado como dirigente en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP). Guió a los Capitalinos de San Juan a un campeonato.

“Por el momento hemos llevado acabo ciertas conversaciones para decidir. Hay mucha agencia libre entre lo que son jugadores y coaches. Para nosotros es prioridad mantener esa fórmula ganadora que logramos crear. A eso nos encaminamos”, agregó.

El exbaloncelista Antonio "Puruco" Látimer tiene experiencia dirigiendo en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña.
El exbaloncelista Antonio "Puruco" Látimer tiene experiencia dirigiendo en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. (Ramón “Tonito” Zayas)

Arroyo informó que el asistente Larry Ayuso busca un nuevo pacto con el equipo. Además, los experimentados Gary Browne y Renaldo Balkman, claves para el cetro el pasado agosto, son agentes libre. El escolta reserva Raymond Cintrón también está en el mercado.

“Queremos mantener esa relación de trabajo y que ellos vuelvan al equipo. Lo que me gusta a mí es proteger ese campeonato, que es lo más difícil, y a eso nos encaminamos”, apuntó.

Ayuso fue dirigente de los Atléticos de San Germán, Cangrejeros de Santurce y Piratas antes de unirse al staff liderado por Dalmau.

Arroyo, junto al apoderado Eric “Duars” Pérez, adquirieron a los Vaqueros para la temporada 2025 luego de una compraventa con el exreceptor de las Mayores Yadier Molina.

Reforzados con los estelares Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte, Bayamón alzó su cetro número 17, máximo monarca en la historia del BSN.

La temporada 2026 está pautada a iniciar el 21 de marzo.

