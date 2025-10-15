Opinión
15 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Russell Westbrook jugará su temporada número 18 en la NBA con Sacramento

El otrora Jugador Más Valioso firmó con los Kings

15 de octubre de 2025 - 3:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Russell Westbrook, de los Nuggets de Denver, durante el séptimo juego de las semifinales de la Conferencia del Oeste contra el Thunder de Oklahoma. (Kyle Phillips)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El exMVP Russell Westbrook se unió a los Kings de Sacramento.

El agente de Westbrook, Jeff Schwartz, confirmó el acuerdo a ESPN. Schwartz no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Westbrook, de 36 años, está entrando en su 18ma temporada en la liga. Es el líder histórico con 203 triples-dobles y ocupa el puesto 20 en la historia de la NBA con 26,205 puntos y el octavo con 9.925 asistencias. Tiene promedios de carrera de 21.2 puntos, 7.0 rebotes y 8.0 asistencias.

Elegido nueve veces al Juego de Estrellas, Westbrook inició su carrera con Oklahoma City y se asoció con Kevin Durant para ayudar a que el Thunder se convirtiera en una potencia de la liga. Después de que Durant se fuera para unirse a los Warriors de Golden State, Westbrook fue nombrado MVP de la liga a campaña siguiente, la primera de sus tres consecutivas promediando un triple-doble. También ganó dos títulos de anotación y dos premios MVP del All-Star antes de dejar a los Thunder.

Desde entonces, ha pasado por varios equipos, habiendo jugado para Houston, Washington, los Lakers y Clippers de Los Ángeles y Denver.

Westbrook promedió 13.3 unidades, 4.9 rebotes y 6.1 asistencias para Denver la temporada pasada. Sigue siendo querido en Oklahoma City, a veces incluso fue aclamado en los juegos del Thunder durante las semifinales de la Conferencia Oeste la temporada pasada mientras jugaba para los Nuggets.

Tags
Russell WestbrookKings de SacramentoNBA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Deportes
