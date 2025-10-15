Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de octubre de 2025
79°despejado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Alvarado protagoniza reyerta durante partido de pretemporada de la NBA

El armador boricua de los Pelicans tuvo un encontronazo con Amen Thompson, de los Rockets

15 de octubre de 2025 - 12:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Amen Thompson (1) y José Alvarado (15) enredados durante una jugada en la primera mitad del partido de pretemporada. (Mike Stewart)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

A menos de una semana de comenzar la temporada 2025-26 de la NBA, el armador boricua José Alvarado protagonizó el martes una reyerta con el canastero Amen Thompson en la victoria de pretemporada de los Rockets de Houston, 130-128, ante los Pelicans de Nueva Orleans.

RELACIONADAS

Durante el segundo parcial del choque en el Legacy Arena at BJCC en Birmingham, Alabama, Alvarado y Thompson cayeron en el tabloncillo, enredados por la lucha de un rebote luego de un tiro fallido de tres puntos de Jabari Smith Jr.

Al ambos levantarse, Thompson empujó a Alvarado y ambos jugadores fueron aguantados por sus respectivos compañeros para evitar un incidente mayor.

Thompson recibió una falta antideportiva (flagrant 1), mientras que el armador de la Selección Nacional de Puerto Rico fue castigado con una técnica.

Thompson finalizó la noche con 21 puntos, cinco rebotes y tres asistencias para los Rockets, quienes terminaron segundos en la Conferencia del Oeste el el torneo pasado.

Alvarado, por su parte, tuvo ocho con tres rebotes.

Los Pelicans abren la temporada el 22 de octubre en Memphis.

El Magic de Orlando y el Heat de Miami escenificaron, el 4 de octubre de 2025, un juego de pretemporada en lo que fue el regreso de la NBA a la isla tras 19 años de ausencia.El puertorriqueño Alex Morales registró una noche magnífica para el Magic al colar nueve puntos, junto con seis rebotes y tres asistencias.El alero Trevor Keels busca proteger el balón de la defensa de Reece Beekman.
1 / 19 | ¡Gran noche para Puerto Rico! Sólida actuación de los boricuas en el choque entre el Magic y el Heat. El Magic de Orlando y el Heat de Miami escenificaron, el 4 de octubre de 2025, un juego de pretemporada en lo que fue el regreso de la NBA a la isla tras 19 años de ausencia. - Xavier Araújo

Tags
José AlvaradoPelicans de Nueva OrleansRockets de HoustonNBA
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: