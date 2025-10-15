José Alvarado protagoniza reyerta durante partido de pretemporada de la NBA
El armador boricua de los Pelicans tuvo un encontronazo con Amen Thompson, de los Rockets
15 de octubre de 2025 - 12:04 AM
A menos de una semana de comenzar la temporada 2025-26 de la NBA, el armador boricua José Alvarado protagonizó el martes una reyerta con el canastero Amen Thompson en la victoria de pretemporada de los Rockets de Houston, 130-128, ante los Pelicans de Nueva Orleans.
Durante el segundo parcial del choque en el Legacy Arena at BJCC en Birmingham, Alabama, Alvarado y Thompson cayeron en el tabloncillo, enredados por la lucha de un rebote luego de un tiro fallido de tres puntos de Jabari Smith Jr.
Al ambos levantarse, Thompson empujó a Alvarado y ambos jugadores fueron aguantados por sus respectivos compañeros para evitar un incidente mayor.
Amen Thompson and Jose Alvarado getting into it in the preseasonpic.twitter.com/e5gxKvGJ4g— Underdog NBA (@UnderdogNBA) October 15, 2025
Thompson recibió una falta antideportiva (flagrant 1), mientras que el armador de la Selección Nacional de Puerto Rico fue castigado con una técnica.
Thompson finalizó la noche con 21 puntos, cinco rebotes y tres asistencias para los Rockets, quienes terminaron segundos en la Conferencia del Oeste el el torneo pasado.
Alvarado, por su parte, tuvo ocho con tres rebotes.
Los Pelicans abren la temporada el 22 de octubre en Memphis.
