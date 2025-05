“Estaba comenzando en la liga en Carolina y Armandito se inventó un cambio de coach (ríe). Caímos aquí de bateador de emergente en un equipo que no estaba bien. Tenía un trabuco pero no cuajaba, no se sabía qué pasaba. Gracias a Dios, pudimos enganchar y se hicieron cargo de esto. Creo que es uno de los mejores equipos que he podido dirigir”, recordó Meléndez, de 78 años.