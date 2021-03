El “Hack-a-Shaq” llega a All Elite Wrestling.

Shaquille O’Neal puede volver a absorber algunos golpes intencionales en su lucha en parejas esta semana. El miembro del Salón de la Fama del baloncesto de 7´ pies tiene la oportunidad de repartir represalias, tal vez una contra lona, un candado o un lazo vaqueros, cuando sube al ring para su primer encuentro con la marca de lucha libre AEW.

“Oh, voy a ganar”, dijo O’Neal. “Garantizado”.

O’Neal dice que es un fanático de la lucha libre de toda la vida y arrancó una lista de luchadores favoritos desde Tony Atlas y Junkyard Dog hasta Andre the Giant y Brock Lesnar.

Chicos grandes. Tipos rudos. Como Shaq.

O’Neal está listo para actuar en su primer combate competitivo cuando se una en All Elite Wrestling con Jade Cargill en una batalla en parejas mixtas para enfrentarse a Cody Rhodes y Red Velvet en Daily’s Place en Jacksonville, Florida, en el episodio del miércoles de “Dynamite”.

Las semillas de una disputa se establecieron en noviembre pasado cuando Cargill apareció en “Dynamite” y Rhodes dijo que era el verdadero asesino de gigantes de la lucha libre profesional. O’Neal respondió en “Inside the NBA” y le dijo a Rhodes que nombrara el lugar para pelear.

“Soy el tipo de persona que nunca puedo dar marcha atrás ante un desafío”, dijo O’Neal a The Associated Press. “No soy un luchador profesional, pero he estado en un combate antes. Tengo muchos movimientos en mi arsenal. Cuando te adentras en el mundo de alguien, tienes que ceñirte a aquello en lo que eres magistral. No soy acrobático. No voy a saltar de las cuerdas. Vengo con el juego de poder. Cuando le ponga las manos encima, voy a mostrar este poder “.

O’Neal visitó la instalación de entrenamiento de lucha libre Nightmare Factory en Norcross, Georgia, pero por lo demás tiene un entrenamiento de lucha libre profesional limitado.

“Soy del tipo que si miro y veo que lo haces, lo entiendo”, dijo O’Neal.

O’Neal se frustró cuando era un adolescente al ver a Hulk Hogan derrotar a Andre the Giant en el evento principal de WrestleMania III en 1987.

Una vez que se convirtió en una estrella de la NBA, “Shaq Diesel”, un apodo hecho para la lucha libre profesional, finalmente tuvo una conversación con el “Hulkster”.

“Le dije, ‘me rompiste el corazón cuando tiraste Andre the Giant’”, dijo O’Neal. “Lloré cuando era niño. Realmente lo hice.”

Todo fue - en su mayoría - perdonado siete años después, en 1994, cuando Hogan venció a Ric Flair en Bash at the Beach y celebró con O’Neal. O’Neal ha viajado tanto dentro del círculo cuadrado como algunas de sus estrellas favoritas. Estuvo al lado de Hogan tanto en World Championship Wrestling como en Impact Wrestling, e incluso compitió en la batalla real dedicada a la memoría Andre en WrestleMania en 2016.

O’Neal, quien boxeó a Shane Mosley en 2010, contempló al luchador Big Show (Paul Wigth), también de 7 pies, en la batalla real de la WWE antes de que se unieran para doble estrangulamiento contra Kane. Los luchadores restantes conspiraron para lanzar a O’Neal por encima de las cuerdas y eliminarlo del combate.

“Quería tener en mis manos a Big Show”, dijo O’Neal.

O’Neal podría tener su oportunidad después de que Show dejó la WWE luego de una corrida de más de 20 años allí y está listo para hacer su debut en AEW el miércoles.

¡Qué casualidad!

O’Neal, de 48 años, que ganó cuatro títulos de la NBA durante su carrera en el Salón de la Fama, es el último de una larga lista de atletas activos y retirados que lucharon en partidos de atracción. Dennis Rodman y Karl Malone lucharon para WCW en la década de 1990, Lawrence Taylor luchó en el evento principal de WrestleMania XI, y Mike Tyson ha hecho apariciones para WWE y AEW.

“Este los superará a todos”, dijo O’Neal.