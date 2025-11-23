Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de noviembre de 2025
74°ligeramente nublado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¡Sin freno Detroit en la NBA! Pistons suman 12 victorias consecutivas

El quinteto de la Conferencia del Este están a una victoria de igualar la racha ganadora más larga en la historia de la franquicia

23 de noviembre de 2025 - 12:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cade Cunningham, de los Pistons de Detroit, encesta ante los Bucks de Milwaukee en la primera mitad del encuentro del sábado 22 de noviembre de 2025 (AP Foto/Morry Gash) (Morry Gash)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cade Cunningham sumó 29 puntos, diez asistencias y ocho rebotes por los Pistons de Detroit, quienes estuvieron candentes con el disparo para vencer el sábado 129-116 a los Bucks de Milwaukee, con lo cual hilvanaron su duodécima victoria.

RELACIONADAS

Jaden Ivey jugó 15 minutos y anotó diez puntos en su primer encuentro con Detroit desde el 1 de enero, cuando se fracturó el peroné derecho. Tobias Harris anotó 18 puntos al jugar por primera vez desde el 1 de noviembre —había lidiado con un esguince en el tobillo derecho.

Giannis Antetokounmpo se perdió un segundo juego consecutivo con Milwaukee debido a una distensión en el aductor.

Los Pistons están a una victoria de igualar la racha ganadora más larga en la historia de la franquicia. Detroit ganó 13 compromisos consecutivos en las temporadas 1989-90 y 2003-04, y los conquistó el título de la NBA en ambas temporadas.

Detroit también puso fin a una racha de 13 derrotas en esta serie al vencer a los Bucks por primera vez desde un triunfo de 115-106 en Milwaukee el 3 de enero de 2022. Ésta había sido la segunda racha activa más larga de victorias de un equipo contra otro.

La racha activa más larga de este tipo pertenece a los Clippers de Los Ángeles, que vencieron a los Hornets de Charlotte por decimoquinta.

Wizards con 14 derrotas al hilo

 Nikola Vucevic anotó 28 puntos y consiguió 12 rebotes, y los Bulls de Chicago les propinaron a los Wizards de Washington su decimocuarta derrota consecutiva, al imponerse el sábado por 121-120.

Josh Giddey sumó 18 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias a la cuenta de Chicago, que ganó por tercera vez en cuatro partidos. Coby White anotó 20 puntos y Matas Buzelis terminó con 13.

Washington realizó un saque con 5.5 segundos restantes, pero Kyshawn George lanzó un pase erróneo que salió de la cancha. Chicago agotó luego el tiempo.

Cam Whitmore y Corey Kispert anotaron 20 puntos cada uno por Washington, el peor equipo de la NBA, que permanece sin victorias contra oponentes de la Conferencia Este. CJ McCollum sumó 18 puntos y George añadió 17.

Los Bulls estuvieron en desventaja la mayor parte de la noche, pero lograron una racha de 10-0 a mitad del último período. Los equipos intercambiaron la ventaja tres veces en los últimos dos minutos antes de que Tre Jones pusiera a los Bulls por delante definitivamente con un par de tiros libres a 34,2 segundos del final.

Tags
Pistons de DetroitNBABucks de Milwaukee
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 23 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: