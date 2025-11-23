¡Sin freno Detroit en la NBA! Pistons suman 12 victorias consecutivas

Cade Cunningham sumó 29 puntos, diez asistencias y ocho rebotes por los Pistons de Detroit, quienes estuvieron candentes con el disparo para vencer el sábado 129-116 a los Bucks de Milwaukee, con lo cual hilvanaron su duodécima victoria.

Jaden Ivey jugó 15 minutos y anotó diez puntos en su primer encuentro con Detroit desde el 1 de enero, cuando se fracturó el peroné derecho. Tobias Harris anotó 18 puntos al jugar por primera vez desde el 1 de noviembre —había lidiado con un esguince en el tobillo derecho.

Giannis Antetokounmpo se perdió un segundo juego consecutivo con Milwaukee debido a una distensión en el aductor.

Los Pistons están a una victoria de igualar la racha ganadora más larga en la historia de la franquicia. Detroit ganó 13 compromisos consecutivos en las temporadas 1989-90 y 2003-04, y los conquistó el título de la NBA en ambas temporadas.

Detroit también puso fin a una racha de 13 derrotas en esta serie al vencer a los Bucks por primera vez desde un triunfo de 115-106 en Milwaukee el 3 de enero de 2022. Ésta había sido la segunda racha activa más larga de victorias de un equipo contra otro.

La racha activa más larga de este tipo pertenece a los Clippers de Los Ángeles, que vencieron a los Hornets de Charlotte por decimoquinta.

Wizards con 14 derrotas al hilo

Nikola Vucevic anotó 28 puntos y consiguió 12 rebotes, y los Bulls de Chicago les propinaron a los Wizards de Washington su decimocuarta derrota consecutiva, al imponerse el sábado por 121-120.

Josh Giddey sumó 18 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias a la cuenta de Chicago, que ganó por tercera vez en cuatro partidos. Coby White anotó 20 puntos y Matas Buzelis terminó con 13.

Washington realizó un saque con 5.5 segundos restantes, pero Kyshawn George lanzó un pase erróneo que salió de la cancha. Chicago agotó luego el tiempo.

Cam Whitmore y Corey Kispert anotaron 20 puntos cada uno por Washington, el peor equipo de la NBA, que permanece sin victorias contra oponentes de la Conferencia Este. CJ McCollum sumó 18 puntos y George añadió 17.