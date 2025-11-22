Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Chris Paul se retirará de la NBA después de concluida la temporada

El armador de 40 años está jugando su campaña número 21 pero está viendo acción en apenas 13.7 minutos por juego con los Clippers

22 de noviembre de 2025 - 2:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chris Paul durante el calentamiento prejuego antes del partido contra los Hornets de Charlotte este sábado. (Nell Redmond)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El veterano armador de los Clippers de Los Ángeles, Chris Paul, se retirará de la NBA después de concluida la temporada en curso, según reportó Shams Charania, de ESPN, citando fuentes.

RELACIONADAS

Paul, que está jugando en su temporada número 21, tiene 40 años de edad. Está promediando apenas 13.7 minutos por juego, cuando de por vida su media es de sobre 30 minutos.

El Novato del Año de la temporada 2005-06, y cuarta selección del sorteo de la NBA, ha jugado para siete equipos, incluyendo Nueva Orleans en sus inicios.

Ha sido seleccionado al Juego de Estrellas en 12 ocasiones y al equipo ‘All-NBA’ 11 veces. También tiene nueve selecciones en el equipo ideal defensivo ‘All-Defensive’.

Tiene promedios vitalicios de 16.9 puntos por juego, 9.2 asistencias y 4.4 rebotes.

Ha sido campeón de asistencias de la liga en cinco ocasiones, y seis veces ha concluido como líder de cortes de balón.

Esta campaña ha aparecido en 10 partidos de los Clippers, y está promediando 2.5 puntos por juego, con 3.3 asistencias y 1.8 rebotes.

Tags
Chris PaulNBAClippers de Los Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 22 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: