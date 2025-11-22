Chris Paul se retirará de la NBA después de concluida la temporada
El armador de 40 años está jugando su campaña número 21 pero está viendo acción en apenas 13.7 minutos por juego con los Clippers
22 de noviembre de 2025 - 2:26 PM
El veterano armador de los Clippers de Los Ángeles, Chris Paul, se retirará de la NBA después de concluida la temporada en curso, según reportó Shams Charania, de ESPN, citando fuentes.
Paul, que está jugando en su temporada número 21, tiene 40 años de edad. Está promediando apenas 13.7 minutos por juego, cuando de por vida su media es de sobre 30 minutos.
El Novato del Año de la temporada 2005-06, y cuarta selección del sorteo de la NBA, ha jugado para siete equipos, incluyendo Nueva Orleans en sus inicios.
Ha sido seleccionado al Juego de Estrellas en 12 ocasiones y al equipo ‘All-NBA’ 11 veces. También tiene nueve selecciones en el equipo ideal defensivo ‘All-Defensive’.
Tiene promedios vitalicios de 16.9 puntos por juego, 9.2 asistencias y 4.4 rebotes.
Ha sido campeón de asistencias de la liga en cinco ocasiones, y seis veces ha concluido como líder de cortes de balón.
Esta campaña ha aparecido en 10 partidos de los Clippers, y está promediando 2.5 puntos por juego, con 3.3 asistencias y 1.8 rebotes.
Breaking: Chris Paul will be retiring after the end of the season, his 21st campaign in the NBA, sources told @ShamsCharania.— ESPN (@espn) November 22, 2025
Paul is a 12-time All-Star, an 11-time member of All-NBA teams and was named to the league's 75th anniversary team.
Get breaking news alerts from Shams… pic.twitter.com/FPqJiUuCFW
