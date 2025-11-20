Nikola Jokic consigue su noveno triple doble y es líder absoluto en la NBA

Nueva Orleans - Nikola Jokic aportó 28 puntos, 12 asistencias y 11 rebotes para que los Nuggets de Denver derrotaran el miércoles 125-118 a los Pelicans de Nueva Orleáns.

Peyton Watson anotó un récord personal de 32 puntos por Denver, que ganó por octava vez en nueve duelos. Jamal Murray totalizó 14 puntos, incluyendo un par de tiros libres con 31 segundos restantes.

Zion Williamson anotó 14 unidades por Nueva Orleans en 29 minutos. Fue su regreso tras una lesión en los isquiotibiales izquierdos que lo había dejado fuera durante ocho compromisos.