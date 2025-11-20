Opinión
20 de noviembre de 2025
Nikola Jokic consigue su noveno triple doble y es líder absoluto en la NBA

Ningún otro jugador tiene más de tres, mientras el serbio guió a los Nuggets de Denver a su undécimo triunfo

20 de noviembre de 2025 - 9:49 AM

Nicola Jokic, de los Nuggets de Denver, dispara frente a Derik Queen, de los Pelicans de Nueva Orleans. (Gerald Herbert)
Por The Associated Press
Nueva Orleans - Nikola Jokic aportó 28 puntos, 12 asistencias y 11 rebotes para que los Nuggets de Denver derrotaran el miércoles 125-118 a los Pelicans de Nueva Orleáns.

Peyton Watson anotó un récord personal de 32 puntos por Denver, que ganó por octava vez en nueve duelos. Jamal Murray totalizó 14 puntos, incluyendo un par de tiros libres con 31 segundos restantes.

Zion Williamson anotó 14 unidades por Nueva Orleans en 29 minutos. Fue su regreso tras una lesión en los isquiotibiales izquierdos que lo había dejado fuera durante ocho compromisos.

El novato Derik Queen, quien comenzó frente a Jokic como pívot, anotó 30 puntos, su máximo número en la temporada, junto con nueve rebotes, y Trey Murphy III agregó 23 puntos a la causa de los Pelicans, quienes perdieron su séptimo partido consecutivo y cayeron a 0-3 bajo las órdenes del entrenador interino James Borrego.

Nuggets de DenverNikola JokicNBA
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: