18 de noviembre de 2025
79°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Victor Wembanyama estará fuera al menos 2 semanas por distensión en la pantorrilla

El centro estrella de los Spurs de San Antonio se lesionó el viernes contra los Warriors de Golden State

17 de noviembre de 2025 - 7:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Victor Wembanyama, alero de los Spurs de San Antonio, a la derecha, habla con su compañero de equipo, el alero Julian Champagnie (30), durante la primera mitad de un juego contra los Kings de Sacramento en San Antonio. (Eric Gay)
Por Tim Reynolds / The Associated Press

Victor Wembanyama se perderá las próximas dos a tres semanas, como mínimo, después de que una resonancia magnética confirmara que el centro estrella de San Antonio tiene una distensión en el gemelo izquierdo, dijo el lunes una persona familiarizada con el diagnóstico.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no reveló ningún detalle específico sobre el cronograma. El plan de trabajo, dijo la persona, es que Wembanyama sea evaluado después de ese período y luego probablemente se finalizará un calendario para su regreso al juego.

Wembanyama se sometió a la resonancia magnética el domingo, cuando no participó en la victoria de San Antonio contra los Kings de Sacramento.

Se lesionó el viernes contra los Warriors de Golden State. Anotó 26 puntos, 12 rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos en la derrota 109-108.

Wembanyama está promediando 26.2 puntos, 12.9 rebotes, 4.0 asistencias y lidera la liga con 3.58 bloqueos por partido.

San Antonio ha tenido su mejor inicio en una década con 8-4, incluyendo un récord de franquicia de 5-0 al inicio.

Wembanyama se limitó a 46 juegos la temporada pasada después de ser diagnosticado con trombosis venosa profunda. Se sometió a una cirugía para ayudar a eliminar el coágulo de sangre y no se esperaban problemas a largo plazo.

Victor WembanyamaNBASpurs de San Antonio
ACERCA DEL AUTOR
Tim Reynolds / The Associated Press
