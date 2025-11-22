Robo en la NBA en 49 segundos: los Suns remontan déficit de ocho puntos para ganar

Phoenix - Los Timberwolves de Minnesota tenían una ventaja de ocho puntos a menos de un minuto del final el viernes por la noche, incluso hablándole un poco de basura a sus oponentes mientras un juego muy disputado y duro entre rivales de la Conferencia Oeste llegaba a su fin.

Pero había un problema: los Suns de Phoenix no habían terminado.

El base suplente Collin Gillespie anotó el tiro de la ventaja a 6.4 segundos del final y los Suns remontaron para aturdir a los Timberwolves al derrotarlos 114-113, logrando su séptima victoria en ocho partidos. El minuto anterior fue una demostración magistral de garra en la remontada, con un grupo de los Suns desconocidos logrando una victoria espectacular.

“Hablaron demasiado pronto y me encanta cuando los muchachos se confían demasiado”, dijo el alero de los Suns, Dillon Brooks. “Una vez que la presión empieza a subir, se les abren los ojos de par en par y empiezan a asustarse”.

Así sucedió lo inesperado: Minnesota ganaba 113-105 después de que Donte DiVincenzo anotara su segundo tiro libre con 1:09 por jugar. Phoenix subió el balón y el triple de Brooks no llegó a la meta, pero Royce O’Neale estuvo presente para el rebote ofensivo y el remate, acortando la diferencia a 113-107 con 49.3 segundos por jugar.

Unos segundos después, Gillespie robó el pase y Brooks encontró a Jordan Goodwin para un triple, reduciendo la ventaja a 113-110. Aún quedaban 43.4 segundos.

“Somos supercompetitivos, ganadores y queremos jugar un baloncesto ganador”, dijo Gillespie. “Creo que se vio un poco de eso al final del partido. Simplemente no rendirse. Luchar hasta que no quede tiempo”.

Brooks robó el pase de Julius Randle en la siguiente posesión, Goodwin le siguió con una bandeja rápida y el marcador se puso 113-112 con 21.4 segundos. Edwards falló dos tiros libres con 12.7 segundos, preparando el último tiro para los Suns.

“Perdimos la cabeza, tuvimos una mala ejecución, pérdidas de balón, obviamente, y simplemente no mantuvimos la concentración durante los últimos 90 segundos”, dijo el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch.

En ese momento, Brooks y el base estrella Devin Booker habían salido de juego por faltas acumuladas por los Suns, dejando a Gillespie como la principal opción anotadora del equipo en la posesión final.

Collin Gillespie celebra con otros compañeros de los Suns tras encestar el canasto de la victoria. (Rick Scuteri)

El base de tercer año, procedente de Villanova, no dudó ni un segundo, encestando un tiro en suspensión disputado, a menos de 10 pies, para la ventaja de 114-113. El triple de Randle sobre la bocina fue desviado, lo que desató una celebración alocada mientras sus compañeros acosaban a Gillespie.

“El que hablaba demasiado (Randle) perdió dos balones y falló un tiro”, dijo Brooks. “No nos rendimos. En esta liga, todo es posible, tanto para ganar como para perder partidos”.

Considerados por muchos expertos como uno de los peores equipos de la NBA, los Suns tienen un récord de 10-6 y se están ganando la reputación de ser un equipo duro que podría ser bastante mejor de lo esperado.

Phoenix pudo ganar a pesar de un partido difícil para Booker, que terminó con 16 puntos con solo cuatro de 18 tiros y nueve pérdidas de balón, la mayor cantidad de la temporada.

“Simplemente duros, tenaces, competitivos, unidos y desinteresados, eso es lo que hemos visto en este grupo desde el primer día”, dijo el entrenador de primer año, Jordan Ott. “Sea lo que sea necesario, cuando sea necesario, quien sea que esté ahí, simplemente encuentre la manera de superar al oponente en puntos”.