Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Todo lo que debes saber de la Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics en Puerto Rico

Esta primera edición marca un hito en los 57 años de historia de esta organización internacional

4 de diciembre de 2025 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esmeralda Encarnación, a la izquierda, conversa con su entrenadora del equipo femenino. (Suministrada)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics llega este fin de semana al Distrito T-Mobile, de San Juan, donde dos selecciones puertorriqueñas —una masculina y otra femenina— defenderán el orgullo deportivo del país en un torneo dedicado a la inclusión y la excelencia atlética.

RELACIONADAS

Esta primera edición marca un hito en los 57 años de historia de Special Olympics, al convertirse en el primer evento mundial unificado de esta modalidad. Inspirado en el formato de la Copa Mundial de la FIBA, el torneo reunirá a 19 equipos masculinos y 17 femeninos compuestos por jugadores de Special Olympics y compañeros unificados (atletas sin discapacidades intelectuales) que representarán a cada región de la organización alrededor del mundo.

Una bienvenida apropiada

Aunque la competencia comenzará el viernes, la ceremonia de apertura se celebrará este jueves con la participación de sobre 100 atletas. La actividad estará abierta al público y dará inicio a las 7:00 p.m.

Invitados de todas partes del mundo

Se espera la participación de 27 países y de unos 180 atletas.

  1. Alemania
  2. Angola
  3. Arabia Saudita*
  4. Australia*
  5. Bharat (India)*
  6. Brasil
  7. Canadá*
  8. Chile
  9. China*
  10. Costa Rica*
  11. Egipto
  12. El Salvador
  13. Emiratos Árabes Unidos
  14. Estados Unidos
  15. Italia
  16. Jamaica
  17. Jordán
  18. Lituania
  19. Marruecos
  20. Montenegro
  21. Namibia
  22. Nicaragua
  23. Paraguay*
  24. Puerto Rico*
  25. Rep. Dominicana
  26. Taipei Chino*
  27. Uruguay

* Estos países cuentan con equipos masculinos y femeninos.

¿Qué hay con Puerto Rico?

El equipo nacional masculino está compuesto por Luis Fermaint, Alejandro “Yomo” Osorio y Diego Rivera, junto a los jugadores unificados Tomás Trinidad y Félix Ruiz. El dirigente es Jesús Cortés, con Luis Yonuel Rivera como asistente.

En el caso de la selección femenina, la plantilla la integran Frances Ocasio, Esmeralda Encarnación, Jeryalid Lozada y las jugadoras unificadas Paola González y Nayrim Caraballo. La dirigente es Iralis Rodríguez y su asistente, Aslin Valentín.

Integrantes del conjunto masculino son todo sonrisas durante un entrenamiento.
Integrantes del conjunto masculino son todo sonrisas durante un entrenamiento. (Suministrada)

Programa de competencias

  • 5 de diciembre: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 8:20 p.m.– Competencia de la Fase de Grupos 1
  • 6 de diciembre: 9:00 a.m. a 1:10 p.m. y de 2:25 p.m. a 8:40 p.m.– Competencia de la Fase de Grupos 2, Semifinales
  • 7 de diciembre: 2:00 p.m. a 6:10 p.m. – Finales de las Divisiones 2-5
  • 7 de diciembre: 7:50 p.m. a 8:40 p.m. – Finales de la División 1 (ramas masculina y femenina)

Cuándo juega Puerto Rico

El combinado masculino abrirá la fase de grupos ante Bharat el 5 de diciembre a las 12:20 p.m., y regresará a cancha ese mismo día a las 8:10 p.m. para medirse con Emiratos Árabes Unidos. Su tercer compromiso será el sábado, a las 11:55 a.m., frente a Italia.

El quinteto femenino también disputará dos partidos el viernes y uno el sábado. Su debut será el viernes a las 3:00 p.m. contra Angola, seguido por un duelo a las 7:10 p.m. ante Egipto. El sábado enfrentarán a Jamaica desde las 12:45 p.m.

Las semifinales comienzan el sábado a las 2:25 p.m.

El quinteto femenino disputará dos partidos el viernes.
El quinteto femenino disputará dos partidos el viernes. (Suministrada)

¿Habrá transmisión?

La respuesta es sí. Para disfrutar en vivo toda la acción de la primera Copa Mundial de Baloncesto 3x3 Unificado Special Olympics, puede conectarse al siguiente enlace: https://www.youtube.com/@specialolympics.

Otras actividades

Clínica de Minibaloncesto de la Fundación FIBA

Jóvenes atletas entre las edades de 5 a 8 años, con y sin discapacidades intelectuales, participarán en varias estaciones enfocadas en desarrollar destrezas fundamentales del baloncesto.

Lugar: Distrito T-Mobile

Fecha: 5 de diciembre

Hora: 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Demostración MATP

El Programa de Entrenamiento de Actividad Motora (MATP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa deportiva basada en el movimiento para atletas con discapacidades intelectuales profundas y altos niveles de necesidad de apoyo. El objetivo del programa es atender las necesidades individuales de autonomía de cada persona. Para esta demostración, los atletas participarán en actividades relacionadas con el baloncesto a través de cuatro estaciones recreativas adaptadas al nivel de habilidad de cada participante.

Lugar: Distrito T-Mobile

Fecha: 6 de diciembre

Hora: 1:15 p.m. a 2:15 p.m.

Juego con Celebridades

Antes de la competencia final, celebridades, auspiciadores y simpatizantes se unirán a atletas de divisiones anteriores para conformar dos equipos que se enfrentarán en el Juego de Celebridades.

Lugar: Distrito T-Mobile

Fecha: 7 de diciembre

Hora: 7:25 p.m. – 7:50 p.m. (antes de las finales)

Redes sociales y etiquetas (hashtags)

¿Quieres compartir tus fotos y pensamientos sobre este torneo o quieres conseguir más información? Estás son las redes para seguir la competencia o para compartir.

En X: @SpecialOlympics

En Facebook: Special Olympics y Special Olympics PuertoRico

TikTok: @SpecialOlympics

Instagram: @specialolympicspuertorico y @specialolympics

#ChooseToInclude

#SpecialOlympics

#PlayUnified

Tags
BaloncestoOlimpiadas especialesDistrito TMobile
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: