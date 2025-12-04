Todo lo que debes saber de la Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics en Puerto Rico

La Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 Special Olympics llega este fin de semana al Distrito T-Mobile, de San Juan, donde dos selecciones puertorriqueñas —una masculina y otra femenina— defenderán el orgullo deportivo del país en un torneo dedicado a la inclusión y la excelencia atlética.

Esta primera edición marca un hito en los 57 años de historia de Special Olympics, al convertirse en el primer evento mundial unificado de esta modalidad. Inspirado en el formato de la Copa Mundial de la FIBA, el torneo reunirá a 19 equipos masculinos y 17 femeninos compuestos por jugadores de Special Olympics y compañeros unificados (atletas sin discapacidades intelectuales) que representarán a cada región de la organización alrededor del mundo.

Una bienvenida apropiada

Aunque la competencia comenzará el viernes, la ceremonia de apertura se celebrará este jueves con la participación de sobre 100 atletas. La actividad estará abierta al público y dará inicio a las 7:00 p.m.

Invitados de todas partes del mundo

Se espera la participación de 27 países y de unos 180 atletas.

Alemania Angola Arabia Saudita* Australia* Bharat (India)* Brasil Canadá* Chile China* Costa Rica* Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Estados Unidos Italia Jamaica Jordán Lituania Marruecos Montenegro Namibia Nicaragua Paraguay* Puerto Rico* Rep. Dominicana Taipei Chino* Uruguay

* Estos países cuentan con equipos masculinos y femeninos.

¿Qué hay con Puerto Rico?

El equipo nacional masculino está compuesto por Luis Fermaint, Alejandro “Yomo” Osorio y Diego Rivera, junto a los jugadores unificados Tomás Trinidad y Félix Ruiz. El dirigente es Jesús Cortés, con Luis Yonuel Rivera como asistente.

En el caso de la selección femenina, la plantilla la integran Frances Ocasio, Esmeralda Encarnación, Jeryalid Lozada y las jugadoras unificadas Paola González y Nayrim Caraballo. La dirigente es Iralis Rodríguez y su asistente, Aslin Valentín.

Integrantes del conjunto masculino son todo sonrisas durante un entrenamiento. (Suministrada)

Programa de competencias

5 de diciembre: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 8:20 p.m.– Competencia de la Fase de Grupos 1

6 de diciembre: 9:00 a.m. a 1:10 p.m. y de 2:25 p.m. a 8:40 p.m.– Competencia de la Fase de Grupos 2, Semifinales

7 de diciembre: 2:00 p.m. a 6:10 p.m. – Finales de las Divisiones 2-5

7 de diciembre: 7:50 p.m. a 8:40 p.m. – Finales de la División 1 (ramas masculina y femenina)

Cuándo juega Puerto Rico

El combinado masculino abrirá la fase de grupos ante Bharat el 5 de diciembre a las 12:20 p.m., y regresará a cancha ese mismo día a las 8:10 p.m. para medirse con Emiratos Árabes Unidos. Su tercer compromiso será el sábado, a las 11:55 a.m., frente a Italia.

El quinteto femenino también disputará dos partidos el viernes y uno el sábado. Su debut será el viernes a las 3:00 p.m. contra Angola, seguido por un duelo a las 7:10 p.m. ante Egipto. El sábado enfrentarán a Jamaica desde las 12:45 p.m.

Las semifinales comienzan el sábado a las 2:25 p.m.

El quinteto femenino disputará dos partidos el viernes. (Suministrada)

¿Habrá transmisión?

La respuesta es sí. Para disfrutar en vivo toda la acción de la primera Copa Mundial de Baloncesto 3x3 Unificado Special Olympics, puede conectarse al siguiente enlace: https://www.youtube.com/@specialolympics.

Otras actividades

Clínica de Minibaloncesto de la Fundación FIBA

Jóvenes atletas entre las edades de 5 a 8 años, con y sin discapacidades intelectuales, participarán en varias estaciones enfocadas en desarrollar destrezas fundamentales del baloncesto.

Lugar: Distrito T-Mobile

Fecha: 5 de diciembre

Hora: 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Demostración MATP

El Programa de Entrenamiento de Actividad Motora (MATP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa deportiva basada en el movimiento para atletas con discapacidades intelectuales profundas y altos niveles de necesidad de apoyo. El objetivo del programa es atender las necesidades individuales de autonomía de cada persona. Para esta demostración, los atletas participarán en actividades relacionadas con el baloncesto a través de cuatro estaciones recreativas adaptadas al nivel de habilidad de cada participante.

Lugar: Distrito T-Mobile

Fecha: 6 de diciembre

Hora: 1:15 p.m. a 2:15 p.m.

Juego con Celebridades

Antes de la competencia final, celebridades, auspiciadores y simpatizantes se unirán a atletas de divisiones anteriores para conformar dos equipos que se enfrentarán en el Juego de Celebridades.

Lugar: Distrito T-Mobile

Fecha: 7 de diciembre

Hora: 7:25 p.m. – 7:50 p.m. (antes de las finales)

