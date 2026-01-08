Trae Young dice adiós a Atlanta al ser cambiado a los Wizards

La era de Trae Young en Atlanta ha terminado, y los Hawks acordaron traspasar al base anotador y frecuentemente criticado a los Wizards de Washington a cambio de un paquete que incluye al veterano CJ McCollum, según informó el miércoles por la noche una persona con conocimiento del traspaso.

Corey Kispert también se marcha de Washington a Atlanta, según la fuente, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el traspaso no ha recibido la aprobación requerida de la liga.

Añadió que la convocatoria de la liga no se realizará antes del jueves. Normalmente, los equipos no pueden hablar sobre traspasos pendientes hasta que la liga los apruebe.

“Sé que todos tienen preguntas para mí que ahora mismo no puedo abordar ni responder”, dijo el entrenador de los Hawks, Quin Snyder, sin que se le pidiera nada, al comienzo de su conferencia de prensa posterior al partido del miércoles por la noche tras la victoria de Atlanta sobre los visitantes de Nueva Orleans.

El reportero de la NBA Marc Stein fue el primero en revelar que las partes estaban cerca de llegar a un acuerdo, y ESPN fue el primero en informar que el acuerdo ya estaba en vigor.

Los Wizards dejaron fuera a McCollum y Kispert en su derrota ante Filadelfia el miércoles por la noche, y Young estaba en el banquillo de civil para Atlanta. Salió del banquillo en el último cuarto, regresó y se marchó de nuevo por última vez con unos 30 segundos restantes, saludando a algunos aficionados mientras se dirigía al vestuario.

Se marcha de Atlanta como el líder histórico de los Hawks en asistencias (superando a Doc Rivers) y triples (superando a Mookie Blaylock). Es cuarto en la lista de tiros libres de Atlanta y sexto en puntos.

El ala-pívot de los Hawks, Mouhamed Gueye, dijo que durante el partido del miércoles desconocía que la noticia del traspaso se había hecho pública. Después, solo tuvo elogios por su tiempo con Young.

“Ese es T.Y. Ese es Trae Young”, dijo Gueye. “Cuando llegué, fue uno de los primeros en escribirme dándome la bienvenida a la ciudad y me dio muchos consejos. Obviamente, jugar con Trae, como jugador central, es como un sueño hecho realidad. Lo adoro como jugador, lo adoro como compañero... Una leyenda de Atlanta”, agregó.

Young ocupa el décimo puesto en puntos, el duodécimo en puntos por partido, el primero en asistencias y el primero en asistencias por partido desde que llegó a la NBA como la quinta selección del draft de 2018.

Es uno de los cinco jugadores que se han situado entre los 10 mejores tanto en puntos como en asistencias desde que llegó a la liga; los otros son Nikola Jokic de Denver, Luka Doncic de Los Angeles Lakers, James Harden de Los Angeles Clippers y Devin Booker de Phoenix.

Jokic ha ganado un campeonato y ha sido tres veces MVP. Doncic es considerado candidato a MVP, Harden forma parte del equipo del 75.º aniversario y Booker ha ganado dos medallas de oro olímpicas. Young no recibe el mismo respeto que esos jugadores. Ha sido cuatro veces All-Star: dos de esas nominaciones fueron por votación, dos de ellas cuando el comisionado Adam Silver lo incorporó a la plantilla como reemplazo por lesión.

Pero los Hawks, al menos esta temporada, han jugado mejor sin Young. Atlanta tuvo un récord de 2-8 esta temporada cuando Young jugó; los Hawks tienen un récord de 16-13 sin él. A lo largo de su carrera, los Hawks ganaron el 49% de sus partidos cuando Young no estaba en la alineación, en comparación con el 45% cuando él jugaba.

Tiene una opción de jugador por unos $49 millones para la próxima temporada y es elegible para una extensión de contrato de tres años con los Wizards.

McCollum promedió 18.8 puntos en 35 partidos con Washington esta temporada y acumula 19.6 puntos en su carrera. Los Hawks se convertirán en su cuarto equipo; también jugó para Portland y Nueva Orleans.