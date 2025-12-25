Tyler Kolek fue el héroe inesperado en la victoria navideña de los Knicks

Jalen Brunson anotó 34 puntos, el suplente Jordan Clarkson sumó 25 y los Knicks de Nueva York remontaron una desventaja de 17 puntos en el último cuarto para vencer 126-124 a los Cavaliers de Cleveland el jueves y ganar en Navidad por tercer año consecutivo.

Los suplentes Tyler Kolek y Mitchell Robinson impulsaron la remontada después de que los ‘Cavs’ tomaran ventaja de 103-86 al inicio del período final. Kolek aportó 16 puntos y nueve asistencias, y los fanáticos corearon su nombre tras un bloqueo tardío sobre Donovan Mitchell que originalmente fue sancionado como falta, pero que fue revertido tras una revisión. Robinson luchó por rebotes ofensivos para mantener vivas las posesiones y terminó con 13 rebotes.

Brunson encestó el triple de la ventaja con 1:05 por jugarse, después de que él, Kolek y Clarkson acertaran desde detrás del arco durante una racha de 13-2 que redujo la ventaja de 12 puntos de Cleveland a 111-110.

Mitchell anotó 34 puntos, capturó siete rebotes y repartió seis asistencias. Darius Garland añadió 20 tantos y 10 asistencias, pero los Cavaliers desperdiciaron su oportunidad de lograr su tercera victoria consecutiva.

Evan Mobley terminó con 14 puntos y nueve rebotes tras perderse cinco partidos por una distensión en la pantorrilla izquierda.

Los ‘Cavs’ arrancaron con fuerza y tomaron ventaja de 18-3 gracias a 10 unidades de Mitchell, y lideraban 38-23 tras el primer cuarto. Pero Clarkson abrió el segundo período con dos triples consecutivos y, tras un triple de los Cavs, los Knicks encadenaron una racha de 18-0 para tomar ventaja de 47-41.

Los Knicks encestaron 12 de sus primeros 14 lanzamientos en el segundo cuarto, antes de que Mobley anotara las últimas cuatro canastas de Cleveland, mientras Nueva York se iba al descanso con ventaja de 60-58.

Cleveland recuperó rápidamente el control en el tercer cuarto. Mitchell culminó una jugada de puente aéreo con un donqueo tras un pase de Garland desde más allá de la mitad de la cancha para cerrar una racha de 10-3 al inicio del periodo, y más tarde Mitchell anotó un triple para coronar un parcial de 18-4 que transformó un empate a 71 en una ventaja de 89-75 para los ‘Cavs’.

Buenas noticias en Denver

DENVER — Por otro lado, los Nuggets de Denver recibieron buenas noticias el miércoles, cuando una resonancia magnética reveló que el alero Cameron Johnson sufrió solo una contusión ósea en la rodilla derecha y no presentó ningún daño estructural o de ligamentos, según una persona familiarizada con los resultados del examen médico.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no anunció los resultados del ‘MRI’ de Johnson.

Johnson se lesionó al inicio del último cuarto en el encuentro que Denver perdió por 131-130 en Dallas el martes por la noche.

No hay fecha para su regreso, pero se espera que Johnson se pierda algunos partidos. Es el tercer titular de los Nuggets que queda fuera por lesión, uniéndose a Aaron Gordon (isquiotibiales) y Christian Braun (tobillo).

Los Nuggets recibían a los Timberwolves de Minnesota la noche de Navidad.