Los jugadores de los Sixers de Filadelfia, Joel Embiid y Ben Simmons, fueron descartados del Juego de Estrellas de la NBA en Atlanta por el protocolo de rastreo de contactos, lo que llevó a que algunos de las luminarias volvieran a cuestionar el por qué se realizaba el partido de exhibición durante una pandemia.

Los 76ers y la NBA se enteraron de la situación de Embiid y Simmons -provocada tras un corte de cabello- el sábado en la noche y decidieron el domingo en la mañana, nueve horas antes del encuentro, que ninguno jugaría.

El duelo en Atlanta continuaría como estaba programado.

“Es simplemente un momento desafortunado en el mundo, en el que nuestra salud y seguridad debería ser lo más importante”, reconoció el domingo desde Atlanta el astro Paul George, de los Clippers de Los Ángeles. “Personalmente no estaba de acuerdo con el duelo, pero es lo que hay”.

Una persona al tanto de la situación informó a la Associated Press que tanto Embiid como Simmons dieron negativo en la prueba por COVID-19 y que su barbero dio positivo. Ambos jugadores vieron al barbero uno o dos días antes de viajar a Atlanta, de acuerdo con la persona que habló el domingo con AP con la condición de no ser identificada dado que esos detalles no han sido comunicados públicamente.

Embiid iba a ser titular en el Team Durant y que sería dirigido por Doc Rivers, de Filadelfia. Simmons iba a ser suplente del Team LeBron. Zion Williamson iniciará el duelo en lugar de Embiid, indicó la NBA. Ambos equipos contarán con 11 jugadores activos en su alineación, en lugar de los usuales 12.

Algunos jugadores -entre ellos LeBron James de los Lakers de Los Ángeles- cuestionaron en las semanas recientes el por qué se disputaba el partido. La noticia del domingo fue evidencia del por qué esa preocupación es válida.

“Obviamente amo la liga y me encanta jugar baloncesto al nivel más alto”, dijo James. “Pero creo que con estas circunstancias y con lo que estamos pasando con la pandemia y todo esto en la temporada, pensé que lo veríamos un poco distinto. Detesto que Joel y Ben no podrán jugar”.

La liga y la Asociación de Jugadores decidieron continuar con los planes para el encuentro debido a varias razones, incluyendo que será un tributo para instituciones académicas afroestadounidenses y que generará más de $3 millones para un fondo de becas para estudiantes de raza negra.