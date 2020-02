Houston, Texas - Nuevas manifestaciones y duras críticas, incluidas las "amenazas" físicas contra los jugadores de los Astros de Houston que participaron en el escándalo del robo de señales en 2017, se dieron este martes durante la jornada de los entrenamientos de primavera.

Mientras que otros también mantuvieron su frustración por la manera como el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, ha manejado el asunto, especialmente en cuanto al tipo de castigo que le impuso a los Astros y el hecho de no haberles retirado el título de la Serie Mundial que ganaron en el 2017.

Además, por la manera "despectiva" como se refirió al trofeo de la Serie Mundial, al que definió "una pieza de metal".

El jardinero de los Bravos de Atlanta, Nick Markakis, tras admitir que se sentía muy "enojado" por lo sucedido, se unió al coro que criticó a los Astros y expresó ante los periodistas que cada individuo del equipo tejano necesitaba recibir una "paliza".

"Siento que cada individuo necesita una paliza. Está mal lo que hicieron. Están jugando con las carreras de las personas", argumentó Markakis, que no dio más detalles sobre lo que entendía por una "paliza".

Markakis también dijo que las acciones de los Astros fueron "perjudiciales para el béisbol" porque eligieron la forma incorrecta de descifrar las señales de los equipos rivales y además afectaron a la vida de otros profesionales.

El jardinero de los Bravos tampoco se calló su opinión sobre la actuación de Manfred en el asunto y dijo que la forma en que manejó la situación lo debería tener avergonzado de sí mismo.

Markakis, un veterano de 14 años en las Grandes Ligas, no se ha enfrentado a los Astros desde la temporada 2017, el año en que se descubrió que habían usado un bote de basura para señalar lanzamientos a los bateadores en el camino para ganar la Serie Mundial.

Los Bravos y los Astros cierran la temporada regular 2020 con una serie de septiembre, que se va a disputar en Atlanta.

Mientras la figura de los Yankees de Nueva York, el jardinero estelar Aaron Judge, también dio este martes su opinión sobre el escándalo del robo de señales y dijo que los Astros deben ser despojados de su campeonato de la Serie Mundial de 2017.

"Hiciste trampa y no te lo mereces", comentó Judge tras el primer entrenamiento de los Yankees con todo su plantel. "Así lo considero. No se le merecen. No se lo ganaron jugando de la manera correcta".

Judge recordó que lo máximo en una competencia es dejarlo todo, y que el mejor jugador, persona, salga como ganador.

"Enterarse que el otro equipo tenía una ventaja de la que no podías defenderte. Simplemente me parece que no es algo que se merecen", agregó Judge.

La oficina de las Grandes Ligas concluyó que los Astros emplearon una cámara de vídeo para robar las señales de los receptores contrarios en 2017, incluso durante la postemporada, así como en 2018.

El piloto de los Astros, AJ Hinch, y el gerente general, Jeff Luhnow, fueron suspendidos por una temporada cada uno, antes que el equipo los despidiese a los dos.

Houston recibió una multa de $5 millones y fue despojado de su primera y segunda selección universitaria en los próximos dos años.

En 2017, los Astros derrotaron a los Yankees en el máximo de siete juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Ganaron sus cuatro encuentros como locales y superaron a los Dodgers de Los Ángeles en una Serie Mundial que requirió de siete duelos para decidirla.

Judge también respaldó la postura del lanzador japonés Yu Darvish, quien milita actualmente con los Cachorros de Chicago y consideró que las sanciones impuestas por Manfred fueron insuficientes.

"Creo que Darvish fue quien dijo que, si juegas en los Olímpicos, ganas una medalla de oro y se descubre que hiciste trampa, no puedes quedarte con esa medalla", argumentó Judge.

Asimismo, Judge coincidió con su compañero, el campo corto venezolano Gleyber Torres, quien opinó el lunes que los Astros hicieron trampa también en 2019, cuando derrotaron a los Yankees en la Serie de Campeonato, en seis partidos.

Manfred reconoció el domingo que no estaba 100% seguro de que los Astros cumplieron las reglas en 2019. Sin embargo, opinó que a su juicio y con las evidencias que hay disponibles, no las infringieron.

Sin embargo, Manfred tuvo que volver a dar este martes otra nueva conferencia de prensa en la que pidió disculpas por haber dicho el domingo durante una entrevista que la retirada del título a los Astros no tendría ningún valor real porque se trataba de "una pieza de metal", lo mismo que ponerle un asterisco, lo cual, consideraba se trataría de un acto inútil.

"En un esfuerzo por hacer un punto retórico, me referí al trofeo de la Serie Mundial de manera irrespetuosa", admitió Manfred en lo que fue su segunda conferencia de prensa en tres días. "Fue un error decir lo que dije".

El lanzador zurdo de los Cachorros de Chicago, Jon Lester, que tiene tres título en su poder, pidió que le quiten el trofeo el nombre del comisionado.

Mientras que el tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner, también fue otro de los peloteros que con mayor dureza criticó el comentario despectivo de Manfred.