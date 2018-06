Chicago — El jugador de cuadro Javier Báez de los Cachorros de Chicago se siente mejor un día después de haber sido golpeado en el codo izquierdo por un lanzamiento.

El puertorriqueño estuvo fuera de la alineación titular de Chicago para el partido del lunes contra los Dodgers de Los Ángeles, aunque podría regresar incluso el martes. Dice que aún está muy inflamado, pero se siente bien y no fue necesario tomarle una radiografía.

Javier Baez hit with a 90 mph fastball to the left elbow. Baez stayed down in pain for some time before being helped up and removed from the game. #Cubs @WGNNews pic.twitter.com/DpTmEY6leO