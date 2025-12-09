Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡A Hollywood! Edwin “Sugar” Díaz firma con los campeones Dodgers de Los Ángeles

El estelar taponero boricua acordó un contrato de tres temporadas por $69 millones

9 de diciembre de 2025 - 12:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edwin Díaz se unirá a los campeones Dodgers. (Nam Y. Huh)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El estelar cerrador boricua Edwin “Sugar” Díaz acordó un contrato multianual con los campeones Dodgers de Los Ángeles, según múltiples reportes de prensa.

Jeff Passan, de ESPN, informó que Díaz acordó un contrato de tres temporadas por $69 millones.

Así que el valor anual promedio del contrato es de $23 millones, la mayor cantidad para un relevista en la historia de las Grandes Ligas.

Díaz ejerció la cláusula que le permitía salir de su contrato con los Mets de Nueva York, restándole dos años y $38 millones del pacto original de cinco años y $102 millones, el más lucrativo otorgado a un relevista en la historia de las Grandes Ligas. Su valor promedio anual era de $20.4 millones.

Díaz tuvo una sólida temporada con los Mets en 2025. Salvó 28 juegos en 31 oportunidades con efectividad de 1.63. Ponchó a 98 en 66.1 innings con WHIP de 0.87.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: