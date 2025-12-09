¡A Hollywood! Edwin “Sugar” Díaz firma con los campeones Dodgers de Los Ángeles
El estelar taponero boricua acordó un contrato de tres temporadas por $69 millones
9 de diciembre de 2025 - 12:41 PM
9 de diciembre de 2025 - 12:41 PM
El estelar cerrador boricua Edwin “Sugar” Díaz acordó un contrato multianual con los campeones Dodgers de Los Ángeles, según múltiples reportes de prensa.
Jeff Passan, de ESPN, informó que Díaz acordó un contrato de tres temporadas por $69 millones.
Así que el valor anual promedio del contrato es de $23 millones, la mayor cantidad para un relevista en la historia de las Grandes Ligas.
Díaz ejerció la cláusula que le permitía salir de su contrato con los Mets de Nueva York, restándole dos años y $38 millones del pacto original de cinco años y $102 millones, el más lucrativo otorgado a un relevista en la historia de las Grandes Ligas. Su valor promedio anual era de $20.4 millones.
Díaz tuvo una sólida temporada con los Mets en 2025. Salvó 28 juegos en 31 oportunidades con efectividad de 1.63. Ponchó a 98 en 66.1 innings con WHIP de 0.87.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: