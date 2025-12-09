¡A Hollywood! Edwin “Sugar” Díaz firma con los campeones Dodgers de Los Ángeles

El estelar cerrador boricua Edwin “Sugar” Díaz acordó un contrato multianual con los campeones Dodgers de Los Ángeles, según múltiples reportes de prensa.

Jeff Passan, de ESPN, informó que Díaz acordó un contrato de tres temporadas por $69 millones.

Así que el valor anual promedio del contrato es de $23 millones, la mayor cantidad para un relevista en la historia de las Grandes Ligas.

Díaz ejerció la cláusula que le permitía salir de su contrato con los Mets de Nueva York, restándole dos años y $38 millones del pacto original de cinco años y $102 millones, el más lucrativo otorgado a un relevista en la historia de las Grandes Ligas. Su valor promedio anual era de $20.4 millones.