Feriados
26 de octubre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A piedra limpia: los lanzamientos a 100 mph marcan la pauta en octubre

Nunca antes se habían registrado tantos pitcheos de tres dígitos en una sola postemporada: el béisbol vive su era de la velocidad

26 de octubre de 2025 - 3:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yoshinobu Yamamoto lanzó el primer juego completo para un abridor en una Serie Mundial desde 2015. (David J. Phillip)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Toronto - La velocidad llama la atención en octubre.

Se ha registrado un récord de 255 lanzamientos a 100 millas por hora (mph) en esta postemporada, en comparación con los 160 del año pasado y el máximo anterior de 2022, de 169.

Los relevistas diestros promediaron 96.2 millas por hora con sus rectas de cuatro costuras durante el primer partido de la Serie Mundial, un aumento respecto a las 95.8 de la postemporada pasada.

“Es una locura. Es una locura”, dijo el relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Tanner Scott. “¿Ves a chicos universitarios lanzando a 100 millas por hora cuando hace un par de años lanzaban a 94-95 millas?”.

Los lanzadores promediaron un récord de 94.5 mph con rectas de cuatro costuras durante la temporada regular de 2025, un aumento de velocidad con respecto a las 91.9 mph de 2008.

Entre los lanzadores diestros, el promedio de este año fue de 95 mph, incluyendo 95.6 mph de los relevistas.

El cerrador de Toronto, Jeff Hoffman, promedia 96.4 mph con su recta de cuatro costuras en octubre, un aumento con respecto a las 95.6 mph de la temporada anterior.

“Gran parte de esto se debe a la adrenalina y reconocer que ns estamos jugando todo. Hay que vaciar el tanque cada noche”, destacó. “La velocidad es clave. Sé que hay muchas opiniones contradictorias al respecto, pero es más difícil batear lanzamientos más rápidos, así que es importante tener lo mejor de uno mismo”.

Si bien los lanzamientos son cada vez más rápidos, el uso de lanzamientos lentos está aumentando.

Los lanzadores han lanzado rectas de cuatro costuras el 32.8% del tiempo durante la postemporada, una disminución con respecto al máximo del 40.9% en 2014.

El uso general incluye un 17.2% de sliders, un 15.2% de dos costuras, un 9% de curvas, un 8% de cambios, un 6.5% de splitters, un 5.9% de cutters, un 4.6% de sweepers y un 0.7% de slurves.

Un estudio publicado por la MLB durante la temporada baja concluyó que el aumento de la velocidad, la configuración del lanzamiento y el énfasis en el máximo esfuerzo son las causas probables del gran aumento de lesiones de lanzadores.

La MLB decidió el mes pasado prohibir la exposición a escuchas de prospectos de ligas menores durante tres meses durante la temporada baja y de prospectos universitarios durante dos meses, en un esfuerzo por exigir un tiempo de recuperación.

El novato de Milwaukee, Jacob Misiorowski, alcanzó las 100 mph con 58 lanzamientos, más que el total total de la postemporada en 2018.

Le siguieron Hunter Greene de Cincinnati (28), Jhoan Durán de Filadelfia (25), Daniel Palencia de los Cubs de Chicago (23) y Tarik Skubal de Detroit (22).

Mason Miller de San Diego lanzó un tercer strike de 104.5 mph a Seiya Suzuki de los Cubs en el segundo juego de la Serie de Comodines de la Liga Nacional, el lanzamiento más rápido de postemporada en la era de Statcast.

El relevista de los Dodgers, Blake Treinen, dijo que ciertos entornos de playoffs pueden generar lanzamientos más rápidos.

“Cuando juegas en lugares como los Padres el año pasado, sientes el odio, así que intentas contrarrestarlo con la capacidad de mantenerte callado”, indicó. “Cuanto más avanzas en los playoffs, más compites con la energía. A estas alturas de la Serie Mundial, estás tratando de vaciar el tanque”.

MLBSerie MundialDodgers de Los ÁngelesBlue Jays de Toronto
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
