27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Activos los Blue Jays: logran contrato multianual con el abridor Dylan Cease

El derecho, quien lanzó este año con San Diego, pactó con los subcampeones de Serie Mundial por siete años y $210 millones

27 de noviembre de 2025 - 11:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dylan Cease, de los Padres de San Diego, festeja tras conseguir el tercer out de la tercera entrada ante los Cerveceros de Milwaukee, el 24 de septiembre de 2025 (AP Foto/Gregory Bull, archivo) (Gregory Bull)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El lanzador Dylan Cease, quien se había declarado agente libre, llegó a un acuerdo contractual con los Blue Jays de Toronto, por siete años y $210 millones, informó el miércoles una persona al tanto de las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo dependía de un examen físico y no había sido anunciado oficialmente.

Cease se uniría a una rotación formidable con los campeones reinantes de la Liga Americana. El lanzador derecho, que cumplirá 30 años el próximo mes, tuvo un récord de 8-12 con una efectividad de 4.55 en 32 aperturas la temporada pasada con los Padres de San Diego.

Ponchó a 215 bateadores y otorgó 71 bases por bolas en 168 entradas.

Cease pasó sus primeros cinco años con los White Sox de Chicago, incluyendo una temporada 2022 en la que tuvo un récord de 14-8 con una efectividad de 2.20 a pesar de liderar las mayores en bases por bolas. Terminó segundo en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Americana.

Después de un año más en Chicago, fue traspasado a San Diego en marzo de 2024 y tuvo un récord de 14-11 con una efectividad de 3.47 esa temporada. Terminó cuarto en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Nacional.

Sus números en el montículo disminuyeron este año, pero aún así alcanzó 32 aperturas por quinta temporada consecutiva.

Cease también ha tenido cinco años consecutivos con al menos 214 ponches, lo que ayuda a compensar su tendencia a otorgar bases por bolas.

Era uno de los principales lanzadores en el mercado de agentes libres esta temporada baja. Está listo para unirse a los Blue Jays, quienes ganaron la División Este de la Liga Americana este año y avanzaron hasta el séptimo juego de una emocionante Serie Mundial antes de perder ante los Dodgers de Los Ángeles por 5-4 en 11 entradas.

La rotación de Toronto ya cuenta con Kevin Gausman, Trey Yesavage, Shane Bieber y el boricua José Berríos. Chris Bassitt y Max Scherzer, de 41 años, el tres veces ganador del Premio Cy Young que inició el séptimo juego de la Serie Mundial, se convirtieron en agentes libres este mes.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
