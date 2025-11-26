Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Red Sox fortalecen su rotación con Sonny Gray

Boston consiguió al abridor vía cambio con los Cardinals de San Luis por el derecho Richard Fitts y un prospecto

26 de noviembre de 2025 - 8:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto del 24 de septiembre del 2025, Sonny Gray lanza en el encuentro de los Cardinals de San Luis ante los Giants de San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo) (Godofredo A. Vásquez)
Por Jimmy Golen

Boston - Los Red Sox de Boston adquirieron el martes al lanzador derecho de 36 años Sonny Gray, tres veces elegido al Juego de Estrellas, de los Cardinals de San Luis a cambio del derecho Richard Fitts y un prospecto.

El Director de Operaciones de los Red Sox, Craig Breslow, había manifestado que añadir un abridor detrás del as Garrett Crochet era uno de los objetivos del equipo para la temporada baja. Gray les ofrece una opción confiable que podría aliviar parte de la presión del resto de la rotación.

Gray tuvo un récord de 14-8 con una efectividad de 4.28 para los Cardenales la temporada pasada, ponchando a 201 bateadores y otorgando 38 bases por bolas en 32 aperturas, la mejor tasa en la Liga Nacional. Es uno de los cinco lanzadores que ha registrado al menos 200 ponches en cada una de las últimas dos temporadas.

En una carrera de 13 años con cinco equipos, tiene récord de 125-102 con una efectividad de 3.58 y tres apariciones en el Juego de Estrellas.

Fitts, quien cumplirá 26 años el próximo mes, tuvo un récord de 2-4 con una efectividad de 5.00 como novato en Boston la temporada pasada. Los Cardenales también adquirirán al zurdo de 22 años Brandon Clarke, una selección de quinta ronda del draft que solo ha lanzado en Clase A y está clasificado como el prospecto número cinco en el sistema de los Red Sox por MLB.com, y un jugador a ser nombrado o dinero en efectivo.

A Gray se le habían garantizado 40 millones de dólares para las próximas dos temporadas: 35 millones para 2026 y una opción de compra de cinco millones de una opción de equipo de 30 millones para 2027. Su contrato fue modificado para garantizarle 41 millones de dólares: un salario de 31 millones para el próximo año y una opción mutua de 30 millones para 2027 con una opción de compra de 10 millones.

Tags
Red Sox de BostonCardinals de San LuisGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
Jimmy Golen
