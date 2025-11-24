Edwin “Sugar” Díaz analiza ofertas de equipos ganadores: “Esperamos la mejor propuesta”

Humacao - Edwin “Sugar” Díaz se mostró confiado de cara a su proceso de agencia libre, especialmente ante la forma en que se ha movido el mercado y los elementos que parecen jugar a su favor.

Así lució durante la celebración del juego de sóftbol de celebridades organizado por el artista urbano Eladio Carrión el domingo en la noche en Humacao, donde atendió a los medios con su acostumbrada soltura.

El cerrador habló sobre su panorama como agente libre, en el que figura como el mejor relevista disponible tras su sobresaliente temporada con los Mets de Nueva York en 2025. Según explicó, varios equipos con aspiraciones reales de Serie Mundial han mostrado interés en contratarlo. Aunque no mencionó nombres, se entiende que la novena neoyorquina está entre esos posibles destinos.

“Ha ido bien (el proceso de hablar con las organizaciones). Hay dos o tres conjuntos que están pendientes. Pienso que nos va a ir superbién. Estoy bien contento y entusiasmado con lo que viene”, dijo Díaz.

PUBLICIDAD

“Los equipos (que han estado pendientes) suenan bien, son ganadores. Al equipo en que vaya, voy a tener la oportunidad de ganar en los próximos años. Son buenas opciones”, agregó.

El puertorriqueño viene de una campaña estelar en la que fue seleccionado al Juego de Estrellas y registró una efectividad de 1.63 en 66.1 entradas, con 98 ponches y 28 salvamentos. En ruta a su décima temporada en Grandes Ligas, Díaz es actualmente el cuarto lanzador activo con más salvamentos, con 253 en su carrera.

A sus 32 años, reconoció que está ante la última oportunidad de firmar un contrato de larga duración. Conforme a cómo se ha movido el mercado, aspira a un acuerdo de cuatro a cinco años, similar al pacto de cinco temporadas y $102 millones que firmó anteriormente con los Mets. Los parámetros actuales del mercado, añadió, apuntan a contratos de cuatro años, aunque ya ha conversado con equipos dispuestos a ir hasta cinco.

1 / 10 | En imágenes: sonrisas, jonrones y diversión en Humacao durante el SauceGiving de Eladio Carrión. Vladimir Guerrero Jr. fue el más ovacionado de la jornada. - alexis.cedeno 1 / 10 En imágenes: sonrisas, jonrones y diversión en Humacao durante el SauceGiving de Eladio Carrión Vladimir Guerrero Jr. fue el más ovacionado de la jornada. alexis.cedeno Compartir

“Estamos hablando de cuatro a cinco años con los equipos. Están dispuestos a darlos. Hay que esperar a la mejor oferta y firmar con el equipo que nos de la mejor oferta”, añadió el taponero, que tiene como agente a Edwin Rodríguez.

Además de su rehabilitado estado de salud y sus números recientes, Díaz cuenta con otro factor que impulsa su valor: haber ganado el premio al Mejor Relevista, un reconocimiento que fortalece su posición negociadora.

No jugará en la liga invernal; sí espera estar en el Clásico

En cuanto a su presencia en Puerto Rico, Díaz afirmó que por el momento no jugará en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), pues su prioridad es concretar su contrato en las Grandes Ligas. Su hermano, Alexis Díaz, por su parte, confirmó que debutará el 2 de diciembre con los Cangrejeros de Santurce.

PUBLICIDAD

Sobre el Clásico Mundial de Béisbol, el cerrador indicó que su participación dependerá del permiso que reciba una vez firme su nuevo contrato. No obstante, dejó claro que su intención es vestir nuevamente el uniforme de Puerto Rico y aportar al equipo en el torneo.