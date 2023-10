Baltimore, Maryland– Seguro de sí mismo, y con la tranquilidad de un voto de confianza de los ejecutivos de los Red Sox de Boston para la venidera campaña, la posición del boricua Alex Cora es clara y contundente: no se alejará del dugout para asumir un rol gerencial de cara al 2024.

Cora está completamente enfocado en ser dirigente. Y es que el pasado 15 de septiembre, la organización relevó de sus funciones como presidente de operaciones de béisbol a Chaim Bloom. Inmediatamente, se comenzó a especular sobre el futuro de Cora como posible candidato para asumir un rol gerencial dentro de la franquicia.

En su intervención con la prensa previo al partido final de la temporada de Grandes Ligas en el dugout visitante del Oriole Park de Camden Yards, el dirigente -en su quinto año con los Red Sox- no dejó lugar a dudas sobre su porvenir. Al ser abordado sobre la posibilidad de ser gerente general, el puertorriqueño fue claro.

‘’No estoy listo y se lo dejé saber a la organización’', respondió.

Ante las nuevas interrogantes, abundó con mayor contundencia sobre la reunión que tuvo la semana pasada con el dueño John Henry y los ejecutivos Tom Werner y Mike Gordon sobre su futuro. “Tuve una reunión muy honesta con ellos (con los ejecutivos de los Red Sox), donde no me consideraba listo para asumir ese rol y que no quería formar parte de los candidatos que serían parte del proceso para elegir al nuevo gerente general en este momento”, reveló el dirigente de 47 años.

Lo que sí está claro es que regresará como piloto de Boston para la próxima temporada, para cumplir con el último año de su contrato firmado en el 2021, tras liderar al equipo de manera sorpresiva a la Serie de Campeonato de la Liga Americana en ese año, donde sucumbieron ante los favoritos Astros de Houston en seis partidos.

Contundente con el presente de los Red Sox

Sobre la actuación del equipo en la temporada que culminó el domingo, el cagüeño fue autocrítico con el desempeño, tanto a nivel colectivo como individual.

“Se puede hablar mucho, pero al final del día, muchos de los críticos al inicio de temporada dijeron que íbamos a llegar últimos. Pues tuvieron razón, llegamos últimos’”, expresó. Incluso, fue aún más contundente con la añoranza ganadora del pasado. “Es momento de dejar atrás lo que se hizo en el 2018 con el campeonato de la Serie Mundial y la gran temporada del 2021. Lo que se hizo en el 2004, 2007 y 2013. Es momento de pasar la página y movernos hacia adelante. Eso ya pasó”.

A pesar de cerrar la temporada con un triunfo sobre los Orioles de Baltimore, 6-1, los Red Sox culminaron con marca negativa de 78-84 en última posición de la División Este de la Liga Americana.

Con 14 temporadas como pelotero de Grandes Ligas, Cora comentó que, al terminar la campaña, se iniciará una evaluación profunda que abarcará todos los sectores de la organización, desde las Ligas Menores a la escuadra de Grandes Ligas, además de los departamentos que inciden directamente en la evaluación de los peloteros y las prácticas analíticas del combinado, entre otros aspectos.

Sobre su rendimiento como dirigente

El primer dirigente puertorriqueño en coronarse como campeón de la Serie Mundial no tuvo pelos en la lengua para ponerse como ejemplo del proceso autocrítico que profesó debe realizarse en Boston. Incluso, después de recibir el espaldarazo para continuar como el líder de la novena, reconoció que “es bueno sentir el apoyo, pero a la misma vez, hemos terminado en última posición (en la División Este de la Liga Americana) los últimos dos años. Yo tengo que hacer un mejor trabajo y tengo que mejorar. El voto de confianza es maravilloso, pero, ¿qué estoy haciendo para poner a estos jugadores en una mejor posición para ser exitosos?’’

Además, abundó en carácter personal de cómo se siente en esta coyuntura con los Red Sox. “Tengo que ser realista, siento que no he hecho mi trabajo en los últimos dos años. Tengo que mejorar en muchos aspectos y es algo en lo que trabajaré durante la temporada baja’'.

El futuro de la escuadra

Para fortuna del combinado de Nueva Inglaterra, tienen en el dominicano Rafael Devers la piedra angular de la franquicia. Así se refirió Cora al tercera base que culminó la campaña 2023 con 33 cuadrangulares, 100 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .271. Aunque, estableció que Devers aún está creciendo en ese rol como figura de la organización.

Relacionado a los aspectos que debe mejorar la plantilla para la próxima temporada, señaló varios puntos.

“Con las reglas nuevas tenemos que ser más atléticos. Te pones a ver a los equipos que están en la postemporada y son sumamente atléticos. Jugar buena defensa, correr bien las bases. Obviamente, el pitcheo es la norma, es lo más importante para llegar a ese nivel. Eso es lo que estoy viendo y esa es la visión que tengo. Vamos a ver lo que trae el futuro”, comentó Cora.

En sus cinco campañas como dirigente de los Red Sox, Cora acumula un registro de 440 victorias con 370 derrotas, incluyendo el histórico campeonato de la Serie Mundial 2018 donde derrotó en cinco partidos a los Dodgers de Los Ángeles.