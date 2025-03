Alex Cora tiene sentimientos encontrados con el nuevo documental de los Red Sox en Netflix

Fort Myers - La vida de Alex Cora como dirigente de las Grandes Ligas y los Red Sox de Boston estarán expuestas a partir del 8 de abril con el documental “The Clubhouse: A Year with the Red Sox”, proyecto del gigante de streaming Netflix.

La producción de ocho capítulos sigue la temporada 2024 de la novena que terminó con récord de 81-81, fuera de la pasada postemporada.

Para Cora, la pieza lo tiene con sentimientos encontrados.

“No lo he visto y no quiero verlo, creo”, declaró Cora a El Nuevo Día entre risas.

“Pero, creo que es una excelente oportunidad que le dimos a los fanáticos de entender lo que sucede. Lo hablé con el productor. ¿Cómo tú vas hacer lucir a un equipo que terminó con 81-81 en Netflix? Me dijo, tranquilo que lo vamos a hacer", agregó.

La dirección está a cargo de Greg Whiteley, cuatro veces ganador del premio Emmy por sus trabajos en los documentales “Cheer” y “Last Chance U”, disponibles en Netflix.

“Va ser interesante por lo que he escuchado. Vi un avance de un capítulo y está brutal. Va estar nítido. Pero, sinceramente no me interesa verlo. Se siente raro ser protagonista en algo en Netflix. A lo mejor, sí, van a ver cosas que la gente le gusta. Van a ver cosas que a la gente no le gustó. A lo mejor gente tratará de hacer controversia de algo que se dijo. Todos firmamos ese documento (de relevo de responsabilidad). Le dimos la entrada a todos ellos aquí. Así que veremos a ver lo que pasa”, indicó.

En el primer avance de documental, el primera base Triston Casas, de raíces puertorriqueñas, se habla asimismo frustrado en el campo luego de batear una roleta para out.

“He dedicado mi vida a este juego. Es difícil cuando juegas porque eres vulnerable. Puedes hacer todo bien y aun así obtener un mal resultado“, narra Casas en el vídeo.

La mayor parte de la producción se grabó en los parques, hoteles y restaurantes. Algunos jugadores dieron acceso a sus hogares.

Cora evitó que las cámaras entraran a su hogar para proteger a su familia.

“No se sintió incómodo porque eso fue lo que dijimos. Ustedes lo aceptaron, vamos a dejarnos de changuerías. Esto es lo que es, pero notas la diferencia ahora. Wow, lo que pasó aquí. Bien diferente la dinámica. No era que estabas escondiendo cosas, pero teníamos que tener cuidado. Había jugadores que no estaban de acuerdo, y hubo otros que fueron bien abiertos. Eso lo tuvimos que balancear. Al final, va a ser algo tremendo. Sé que están tratando de volverlo hacer. No solo con nosotros, con otros equipos”, compartió Cora.

1 / 10 | La ruta de los Red Sox a la Serie Mundial inicia desde el 'spring training'. Alex Bregman realiza ejercicios durante los campos primaverales. - Carlos Giusti/Staff