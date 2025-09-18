Opinión
18 de septiembre de 2025
78°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alexis Díaz es bajado a Triple A por los Braves de Atlanta

Luego de solo tres salidas con su tercer equipo de la temporada 2025, el relevista derecho fue enviado a las ligas menores

18 de septiembre de 2025 - 1:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El derecho Alexis Díaz tuvo dos salidas efectivas con Atlanta en tres presentaciones, pero aun así la organización lo bajó a Triple A. (Colin Hubbard)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

El sube y baja en la temporada 2025 para el lanzador relevista puertorriqueño Alexis Díaz nuevamente lo colocó en una posición difícil este año cuando el martes la organización de los Braves de Atlanta lo bajó a su filial Triple A, dejándolo fuera del equipo de Grandes Ligas.

RELACIONADAS

Díaz, quien antes quedó fuera de los Dodgers de Los Ángeles, precisamente al ser designado para asignación el 4 de septiembre, fue reclamado desde la lista de ‘waivers’ por los Braves el día 7. Un día después lo activaron en el equipo grande, y el naguabeño tuvo tres apariciones en las Mayores en su nuevo uniforme de los Braves entre el 9 y 15 de septiembre. En tres partidos acumuló 2.2 entradas sin permitir hits, pero regalando cinco bases por bolas, y dando paso a cuatro carreras, tres de ellas merecidas, para una inflada efectividad de 10.13 en ese periodo.

Empero, esas cuatro carreras fueron todas en su primera salida con Atlanta, en la que solo duró dos tercios de entrada. Las últimas dos apariciones fueron de una entrada cada una, sin permitir anotaciones, con dos bases por bolas y cuatro ponchados, del total de cinco que abanicó en las tres salidas con los Braves.

No ha sido un año fácil para el hermano menor del taponero de los Mets de Nueva York, Edwin Díaz.

Alexis comenzó en la lista de lesionados cuando todavía pertenecía al equipo con el que debutó en Grandes Ligas en 2022, los Reds de Cincinnati.

Atlanta es el tercer equipo con el que Alexis ha lanzado este año en Grandes Ligas, luego de comenzar con Cincinnati y pasar por los Dodgers de Los Ángeles.
Atlanta es el tercer equipo con el que Alexis ha lanzado este año en Grandes Ligas, luego de comenzar con Cincinnati y pasar por los Dodgers de Los Ángeles. (Nick Wass)

A su regreso a la acción solo apareció en seis juegos con los Reds y acumuló efectividad de 12.00, al permitir ocho carreras limpias con cinco bases por bolas en solo seis entradas, en las que apenas ponchó a tres. Se apuntó dos ‘holds’ actuando como relevista intermedio, ya que por el tiempo que estuvo en la lista de lesionados perdió su función de cerrador.

Fue entonces enviado a Triple A, desde donde los Dodgers de Los Ángeles lo adquirieron vía cambio con Cincinnati. Los Dodgers lo enviaron a su filial Triple A, pero en julio lo subieron y lanzó en las Mayores con los Dodgers entre el 22 de julio y el 17 de agosto.

En nueve apariciones lució un poco mejor con los Dodgers. Tuvo balance de 1-0 con dos ‘holds’ y efectividad de 5.00, al permitir cinco carreras limpias en nueve entradas, con solo dos boletos regalados y nueve ponchados. Pero los Dodgers también se desprendieron de él.

Ahora en la organización de Atlanta, fue asignado al equipo Triple A de los Gwinnett Stripers.

Las estadísticas totales de Alexis en 2025 en Grandes Ligas con Cincinnati, Los Ángeles y Atlanta, presentan un balance para el derecho de 28 años, de 1-0 con 8.15 de efectividad en 17.2 entradas, con 17 ponchados y 12 boletos regalados.

De baja otra vez Emmanuel “Pulpo” Rivera

Por otro lado, también el martes, los Orioles de Baltimore designaron para posterior asignación al antesalista boricua Emmanuel “Pulpo” Rivera.

Rivera tampoco las ha tenido todas consigo. Empezó la campaña en Triple A y no fue hasta finales de abril, tras un mes de acción en Grandes Ligas, que lo subieron los Orioles.

El boricua Emmanuel Rivera solo ha jugado 42 partidos este año en Grandes Ligas.
El boricua Emmanuel Rivera solo ha jugado 42 partidos este año en Grandes Ligas. (Gregory Bull)

Jugó arriba hasta finales de junio, y fue enviado a las menores de vuelta. Y una vez más fue activado en el equipo grande el 27 de agosto, con el que jugó hasta esta semana.

En 42 juegos en las Mayores este año, tiene promedio de bateo de .250 con 13 carreras empujadas y cinco anotadas.

En Triple A tiene 58 partidos y ha bateado .297 con un jonrón y 31 empujadas, con 20 anotadas.

