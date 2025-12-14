Alexis Díaz regresa a las Grandes Ligas tras acuerdo con los Rangers

El relevista puertorriqueño Alexis Díaz estará de vuelta en las Mayores tras acordar un pacto de un año con los Rangers de Texas, informó el viernes Jeff Passan, de ESPN.

La noticia surgió a horas de que su hermano, el cerrador estelar Edwin “Sugar” Díaz, fuera presentado por los Dodgers de Los Ángeles al hacer oficial el contrato de $69 millones por tres años.

Al momento, no había información del suma que recibiría Díaz.

Los Rangers también anunciaron los acuerdos del receptor Danny Jansen (dos años y $14 millones) y el zurdo Tyler Alexander. Previamente, hicieron un canje con los Mets de Nueva York por el jardinero Brandon Nimmo.

Díaz, activo en la pelota invernal con los Cangrejeros de Santurce, fue cambiado de los Reds de Cincinnati a los Dodgers el pasado junio.

En septiembre, fue colocado en waivers y escogido por los Braves de Atlanta, que luego lo dejó en libertad.

Díaz fue el taponero de los Reds en 2023 y 2024, ganándose una aparición en el Juego de Estrellas. Sin embargo, su rendimiento venía en descenso antes de ser traspasado a los Dodgers. Este año, tuvo efectividad de 8.15 en 18 partidos.

Su mejor temporada fue en 2023, cuando salvó 37 juegos con efectividad de 3.07.