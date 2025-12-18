Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ani Kilambi, de 31 años, se une a los Nationals como gerente general

Sustituye a Mike Rizzo, quien ocupó el cargo por década y media y ganó la Serie Mundial de 2019

18 de diciembre de 2025 - 3:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Nationals han limpiado la casa tras otra decepcionante campaña. (Patrick Semansky)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Ani Kilambi se unió oficialmente el jueves a los Nationals como su nuevo gerente general, convirtiendo al directivo de 31 años, que había estado con los Phillies de Filadelfia otra cara joven que se une al equipo del presidente de operaciones Paul Toboni en Washington.

Kilambi fue asistente del gerente general de los Phillies, trabajando con ese club desde 2021.

Antes de eso, estuvo con los Rays de Tampa Bay durante más de cinco años.

Kilambi asume un puesto que fue ocupado durante más de una década y media por Mike Rizzo, quien se convirtió en el gerente general de Washington en 2009 y añadió el título de presidente de operaciones en 2013. Rizzo fue despedido en julio durante la sexta temporada consecutiva de derrotas de los Nationals. El mánager boricua Dave Martinez también fue despedido entonces.

Rizzo y Martinez estaban a cargo en 2019 cuando los Nationals ganaron la Serie Mundial, pero el equipo no ha tenido un año ganador desde entonces. Washington tuvo un récord de 66-96 en 2025, ubicándose en el puesto 14 de 15 clubes en la Liga Nacional.

Mike DeBartolo asumió como gerente general interino después de que Rizzo fuera despedido y supervisó la llegada del campocorto de 17 años Eli Willits con la primera selección en el draft amateur de las Grandes Ligas de Béisbol en julio.

Toboni, de 35 años, fue contratado a finales de septiembre para dirigir a los Nacionales; había sido asistente del gerente general con los Red Sox de Boston. Trajo al mánager Blake Butera, quien a los 33 años se convirtió en el directivo más joven en las mayores desde la década de 1970.

Hay mucho trabajo por hacer para darle la vuelta a los Nationals, que necesitan mucho talento y profundidad mientras intentan reconstruir su plantel de Grandes Ligas y su suministro de prospectos de ligas menores.

El primer movimiento de Toboni en la agencia libre se produjo el lunes, cuando Washington acordó los términos con el lanzador zurdo Foster Griffin en un contrato de un año por %5.5 millones, pendiente de la finalización exitosa de un examen físico. Griffin jugó en Japón las últimas tres temporadas.

