Aplausos y abucheos a Trump al conmemorar atentados del 11 de septiembre en un juego de los Yankees

Nueva York - El presidente Donald Trump asistió el jueves al juego que los Yankees de Nueva York ganaron 9-3 a los Tigers de Detroit, y recibió una reacción mixta de una multitud bulliciosa al conmemorar el aniversario 24 de los atentados del 11 de septiembre.

Las autoridades instalaron cristales blindados para el presidente fuera de una suite del piso superior perteneciente a la familia Steinbrenner, que es propietaria de los Yankees, en el lado de la tercera base sobre el dugout de los Tigers en el Yankee Stadium.

Vestido con traje y corbata, Trump se sentó junto al presidente del equipo de los Yankees, Randy Levine, y conversó con él durante todo el juego, aunque en otros momentos se sentó solo.

Durante el Himno Nacional, el presidente fue mostrado en la pantalla gigante del estadio y recibió abucheos de algunos en la multitud.

Otros más aplaudieron.

En la parte baja de la primera entrada, cuando el toletero de los Yankees Aaron Judge conectó un jonrón, Trump se levantó y aplaudió, al igual que los miembros de un séquito que incluía a la secretaria de Justicia Pam Bondi y a Lee Zeldin, un exlegislador de Nueva York que ahora es jefe de la Agencia de Protección Ambiental.

En la segunda entrada, se anunció la asistencia de Trump y fue mostrado en la pantalla grande durante un período prolongado mientras sonaba “Hail to the Chief”. El presidente sonrió y levantó un puño.

Se escucharon abucheos al principio, pero muchos en la multitud finalmente aplaudieron.

Una visita presidencial siempre provoca medidas de seguridad adicionales en los eventos deportivos, pero esta necesidad se volvió incluso más apremiante después de que el activista conservador y cercano aliado de Trump, Charlie Kirk, fue asesinado en Utah el miércoles.

Horas antes, cuando Trump asistió a la ceremonia de conmemoración del 11 de septiembre en el Pentágono, las autoridades trasladaron el acto al interior como medida de precaución adicional.

La presencia de Trump en el juego de los Yankees el 11 de septiembre recordó el lanzamiento ceremonial de la primera bola, efectuado por el presidente George W. Bush 24 años antes, cuando los Yankees jugaron contra los Diamondbacks de Arizona en la Serie Mundial de 2001. Fue un momento que llegó a simbolizar la resiliencia nacional, apenas unas semanas después de los atentados.

En el juego del jueves , cuando sonó “YMCA”, Trump movió las manos para trazar las letras, pero permaneció sentado.

El presidente se fue poco después del séptimo inning, que contó con la interpretación de “God Bless America”, como se hace tradicionalmente en los juegos de los Yankees el 11 de septiembre, además de “Take Me Out to the Ballgame”.

Trump apareció en la pantalla grande tres veces en rápida sucesión y el locutor dijo: “Bienvenido de nuevo, el neoyorquino, el 45º y 47º presidente”.

Entre la multitud de casi 41,000 personas en el Bronx, esa referencia provocó vítores de “¡USA! ¡USA!” y algunos cánticos del apellido de Trump mientras se levantaba, sonreía y levantaba un puño.

También hubo algunos en la multitud que abuchearon, y esas muestras de rechazo se hicieron más fuertes cada vez que Trump fue mostrado.

Antes de que comenzara el juego, Trump pasó por el vestuario de los Yankees. Saludó a los peloteros y miembros del personal del equipo, y habló sobre su cercanía durante años con el fallecido dueño de los Yankees, George Steinbrenner .

Recordó lo que ocurrió durante sus visitas pasadas al parque junto con Steinbrenner.

“Ganamos cada vez que vine”, aseveró. “¿Crees que fue fácil sentarse con él para un juego? No lo fue. Fue brutal. Pero él ganó, y ustedes van a ganar”.