Avalancha de felicitaciones para Carlos Beltrán tras su exaltación a Copperstown

Las reacciones no se hicieron esperar tras el anuncio de que Carlos Beltrán será exaltado al Salón de la Fama del Béisbol como parte de la Clase 2026.

Figuras del deporte, excompañeros y organizaciones se sumaron a las felicitaciones luego de que el manatieño se convirtiera en el sexto puertorriqueño en alcanzar un puesto en Cooperstown.

El boricua ingresó con el respaldo de 358 votos, lo que representó el 84.2% del electorado. El curazoleño Andruw Jones acompañará a Beltrán en la ceremonia, pautada para el 26 de julio, tras recibir 333 votos, equivalentes a un 78.4%.

Jenniffer González Colón, gobernadora de Puerto Rico

“Hoy se honra la excelencia deportiva de Carlos Beltrán, un manatieño que engrandece el nombre de Puerto Rico ante el mundo. Beltrán representa lo mejor de nuestra gente. Reconocemos una carrera que inspiró y sirve de ejemplo a generaciones dentro y fuera del terreno de juego. Por eso hoy celebramos junto a los suyos y lo felicitamos por lograr este máximo galardón”.

Rosachely Rivera Santana, secretaria de Estado

“(Carlos Beltrán) Abrió caminos para otros que soñaron con una carrera como beisbolistas. Elevó el estándar de lo que los seres humanos podemos lograr con disciplina, consistencia, carácter, liderazgo y trabajo incansable. Me alegro por él, su familia y allegados. Hoy Manatí celebra en grande a uno de los suyos que sigue, con sus iniciativas, sumando valor histórico a su carrera y a Puerto Rico”.

José Daniel Quiles, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico

“Carlos Beltrán ha construido una carrera de excelencia. Celebramos con orgullo que su grandeza sea reconocida con la inmortalidad en Cooperstown. Esta elección llena de alegría a todo Puerto Rico y marca el comienzo de un año histórico para nuestro béisbol”.

Carlos Beltrán Baseball Academy

“Hoy celebramos a nuestro fundador, Carlos Beltrán. Un sueño cumplido, un legado eterno… Salón de la Fama. Desde la Carlos Beltrán Baseball Academy, nuestros jóvenes levantan la voz para decir: ¡Felicidades! Gracias por abrir camino, por inspirar y por demostrar que con disciplina, trabajo y amor por el juego, todo es posible. Este logro no solo es tuyo…vive en cada entrenamiento, en cada swing y en cada sueño que nace en nuestra academia. Felicidades por una carrera inmortal. Tu legado sigue vivo en la próxima generación” .

Francisco Lindor, jugador de los Mets de Nueva York

“Quisiera felicitar a Carlos, a Jessica y al resto de su familia por el logro extraordinario de su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol. Al crecer en Puerto Rico, Carlos fue un modelo a seguir muy importante para muchos de nosotros. Luego de conocerlo personalmente, pude ver de primera mano el padre, líder y ejemplo excepcional que realmente es. Abrió el camino para futuras generaciones de peloteros puertorriqueños y los encaminó hacia el éxito. Por eso, sin duda, merece este momento”.

En imágenes: el lugar donde Carlos Beltrán espera la llamada de Cooperstown. Carlos Beltrán posa para el lente de El Nuevo Día desde su residencia en Dorado del Mar. - Carlos Rivera Giusti

Steve y Alex Cohen, dueños de los Mets

“En nombre de toda la organización, nos llena de entusiasmo felicitar a Carlos por recibir el máximo honor del béisbol. Uno de los jugadores más dinámicos que ha vestido el uniforme de los Mets, Carlos combinó un poder y una velocidad poco comunes con una defensa de élite, estableciendo un estándar de excelencia que perdura hasta hoy. Más allá de sus logros en el terreno, su liderazgo, visión y presencia continúan dando forma a nuestra organización. Es un momento de orgullo para Carlos, su familia y los fanáticos de los Mets en todas partes”.

Carlos Delgado, excompañero de juego

“Qué día. Felicidades. Solo era cuestión de tiempo. Es una gran noticia. Es la validación de una gran carrera —20 años— que incluyó Novato del Año, Bate de Plata, Juegos de Estrellas y Serie Mundial. Sabes cuánto me importas. Muy merecido. Me alegra haber sido parte de esto de alguna manera. Vivimos grandes momentos en Nueva York con los Mets. Para siempre serás un Salón de la Fama.”

Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente

“CARLOS BELTRÁN. ¡Hijo de Borinquén Bella! INMORTAL".

Andrés Jiménez, cantautor

“¡Puro orgullo BORICUA!“.

MLB

“Bravo, Carlos Beltrán. ¡Bienvenido a Cooperstown!“.

Giants de San Francisco

“Los Giants felicitan a Carlos Beltrán por su exaltación al Salón de la Fama Nacional del Béisbol. La excelencia de Carlos como bateador ambidextro, defensor y líder a lo largo de una destacada carrera le ganó un lugar entre los grandes de todos los tiempos del béisbol. Nos unimos a la comunidad beisbolera para celebrar este merecido honor”.

Yankees de Nueva York

“¡Felicidades a Carlos Beltrán por ser exaltado al Salón de la Fama Nacional del Béisbol!“.

Mets de Nueva York

“Inmortalidad beisbolera.¡Carlos Beltrán se dirige a Cooperstown!“.

Astros de Houston

“¡Beltrán va rumbo al Salón de la Fama! ¡Muchas felicitaciones a Carlos Beltrán por su elección al Salón de la Fama del Béisbol en 2026!“.

Cardinals de San Luis

“¡Hay un nuevo jardinero en Cooperstown! ¡Felicidades, Carlos Beltrán!“.

Royals de Kansas City

“¡Carlos recibe la llamada! ¡Felicidades a Carlos Beltrán por su selección al Salón de la Fama!“.

Rangers de Texas