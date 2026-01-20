Carlos Beltrán es felicitado por sus compañeros de equipo tras anotar la carrera de la victoria en un duelo entre los Royals y los Blue Jays en 2004.

1 / 25 ¡Inmortal! Carlos Beltrán es seleccionado para el Salón de la Fama del Béisbol

¡Inmortal! Carlos Beltrán es seleccionado para el Salón de la Fama del Béisbol. Carlos Beltrán es felicitado por sus compañeros de equipo tras anotar la carrera de la victoria en un duelo entre los Royals y los Blue Jays en 2004.

1 / 25 | ¡Inmortal! Carlos Beltrán es seleccionado para el Salón de la Fama del Béisbol. Carlos Beltrán es felicitado por sus compañeros de equipo tras anotar la carrera de la victoria en un duelo entre los Royals y los Blue Jays en 2004. - CHARLIE RIEDEL

El manatieño Carlos Beltrán se convirtió la noche del martes en el sexto puertorriqueño escogido para ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, como parte de la Clase 2026, ocho años después de su retiro de las Grandes Ligas.

El boricua obtuvo 358 votos para un total de un 84.2%, seguido de Andruw Jones quien, en su noveno intento, registró 333 votos para un 78.4%.

A Beltrán, de 48 años de edad, le tomó cuatro intentos en la boleta de votaciones de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA, por sus siglas en inglés) antes de superar el 75% de los votos requeridos para la exaltación.

PUBLICIDAD

Su ceremonia de exaltación y la colocación de la placa en el Museo del Salón de la Fama se efectuará el domingo, 26 de julio en el pueblo de Cooperstown, al norte en el estado de Nueva York, como parte de un fin de semana de múltiples actividades para los nuevos miembros del club de inmortales del béisbol.

Beltrán, quien salió de la escuela superior Fernando Callejo de Manatí y fue reclamado por los Royals de Kansas City en la segunda ronda del sorteo de peloteros aficionados de 1995, firmó ese mismo año como profesional y tres años después, al final de la campaña de 1998 debutó en el béisbol de las Mayores.

Como dato relevante, Beltrán se convierte en el primer puertorriqueño en el Salón de la Fama en llegar a la inmortalidad en el béisbol desde el sorteo de novatos de las Grandes Ligas. Clemente, Cepeda, Alomar, Rodríguez y Martínez llegaron todos al béisbol organizado firmando como agentes libres.

Según datos del propio Salón de la Fama, antes de Beltrán, había 53 peloteros que fueron selecciones del sorteo de Major League Baseball (MLB) a partir de 1965 (primera edición del ‘draft’), que firmaron como profesionales con la organización que los seleccionó y que llegaron eventualmente al recinto de Cooperstown.

No quiere decir necesariamente que hayan llegado a su exaltación con la misma franquicia que firmaron.

El primero en la lista fue el otrora receptor estadounidense Johnny Bench, quien tras ser selección de segunda ronda, al igual que Beltrán, firmó con los Reds de Cincinnati y 24 años después, en 1989, fue exaltado en Cooperstown.

PUBLICIDAD

Beltrán es ahora el número 54 en una lista que incluye a leyendas como Nolan Ryan, Reggie Jackson, Carlton Fisk, Ted Simmons, Jim Rice, George Brett, Mike Schmidt, Dennis Eckersley, Gary Carter, Robin Yount, y muchos otros. La lista incluye también a Jeff Kent, quien en diciembre recibió el voto mayoritario por parte del Comité de la Era Contemporánea del Béisbol para ser exaltado también en 2026.

En 1999, la primera temporada completa de Beltrán, terminó conquistando el premio de Novato del Año de la Liga Americana, dando paso a una brillante carrera de 20 temporadas en la mejor liga de béisbol del mundo.

1 / 15 | En imágenes: el lugar donde Carlos Beltrán espera la llamada de Cooperstown. Carlos Beltrán posa para el lente de El Nuevo Día desde su residencia en Dorado del Mar. - Carlos Rivera Giusti 1 / 15 En imágenes: el lugar donde Carlos Beltrán espera la llamada de Cooperstown Carlos Beltrán posa para el lente de El Nuevo Día desde su residencia en Dorado del Mar. Carlos Rivera Giusti Compartir

Si bien los cinco puertorriqueños que le precedieron en el Salón de la Fama de Cooperstown, Nueva York, fueron colosos del juego en sus respectivas generaciones y trascendieron más allá de su época, hay algunos renglones estadísticos en que Beltrán los superó a todos, como el total de cuadrangulares (435), de carreras empujadas (1,587) y de anotadas (1,582).

Además es el tercero en hits conectados con 2,725, detrás de Clemente (3,000) y de Iván Rodríguez (2,844).

Solo Rodríguez duró más tiempo que Beltrán en Grandes Ligas, con 21 temporadas.

Considerado como uno de los pocos jugadores puertorriqueños que han despuntado por poseer las llamadas cinco herramientas del béisbol, Beltrán fue un polifacético jugador que brilló por su capacidad de batear para promedio y también con poder, como lo demuestran su porcentaje vitalicio de .279, con 435 jonrones, 565 dobletes, combinando también velocidad en las bases y una alta efectividad robando almohadillas, además de su excelente defensa.

PUBLICIDAD

Beltrán se robó 312 bases, superado entre los boricuas en el Salón de la Fama solo por Alomar (474), pero con una efectividad superior e impresionante de 86.4. Su poder en el brazo al principio de su carrera como jardinero central, lo llevó a liderar todas las Grandes Ligas en 2006 en total de asistencias, con 13, y en dobles matanzas, con seis, jugando para los Mets en la temporada en que ganó su primer Guante de Oro.

De San Antón a Tierras Nuevas

Ahora como inmortal del béisbol de las Grandes Ligas, Beltrán se levanta como bandera de una generación de peloteros puertorriqueños que llegaron a las Mayores después de que quedó atrás una cepa inmejorable de boricuas por la combinación de calidad y cantidad que se dio desde finales de la década de 1980 y todos los 90, cuando decenas de peloteros del patio no solo llegaron al ‘Gran Circo’, sino que se convirtieron en estrellas.

A esa generación, precisamente, es que pertenecen Alomar, Rodríguez y Martínez, quienes de paso fueron considerados los mejores de todo el béisbol de su generación en sus respectivas épocas. Alomar como segunda base, Rodríguez como receptor, y Martínez como bateador designado.

Leyendas Boricuas del Diamante: Carlos Beltrán Un modelo de consistencia y humildad

Beltrán inició así una era de transición en la que no fueron tantos los puertorriqueños como en los 80 y los 90, pero que también incluye otro referente del juego, en el otrora receptor Yadier Molina. Molina, de paso, será candidato por primera vez para el Salón de la Fama después de concluida la temporada 2027.

En el caso del manatieño, aparte de sus grandes estadísticas, este sumó a su resumé varios premios: tres Guantes de Oro como jardinero central de los Mets de Nueva York entre 2006 y 2008, y dos Bates de Plata en 2006 y 2007, otra muestra del jugador completo que fue en defensa y ofensiva.

PUBLICIDAD

Como si fuera poco, la grandeza de Beltrán dentro del béisbol de Grandes Ligas trascendió más allá de las comparables con sus compatriotas. Es que el exjugador que tuvo su niñez y crianza entre los barrios Tierras Nuevas y Cantito de Manatí, figura al sol de hoy como el único bateador ambidextro de la historia con la combinación de 400 cuadrangulares o más, y un mínimo de 300 bases robadas. De hecho, fue el primer ambidiestro en toda la historia del béisbol con la combinación 300-300.

En fin, desde San Antón en Carolina, con Clemente, a los barrios Tierras Nuevas y Cantito en Manatí, con Beltrán, son 53 años de historia en los que la isla ha producido ya seis miembros del Salón de la Fama, con la posibilidad aún de añadir más.

Beltrán, cuyo último año activo en el béisbol fue en el 2017, vistió el uniforme de siete franquicias distintas, a saber Royals de Kansas City (1998-2004), Astros de Houston (2004), Mets de Nueva York (2005-2011), Giants de San Francisco (2011), Cardinals de San Luis (2012-2013), Yankees de Nueva York (2014-2016), Rangers de Texas (2016), y nuevamente los Astros en 2017, año en que ganó su único anillo de campeón de la Serie Mundial.

Como dato curioso, Beltrán jugó para la misma organización, Houston, en etapas distintas en los circuitos, primero en la Liga Nacional y luego tras su mudanza a la Liga Americana.

Pero sus años de mayor brillo fueron sus primeros seis con la organización de los Royals, y los siete no completos que jugó con los Mets, con quienes pactó en 2005 un contrato por siete campañas y la cifra récord para un puertorriqueño en ese momento, de $119 millones.

PUBLICIDAD

El boricua se hizo elegible al Salón de la Fama por primera vez después de cumplir las cinco temporadas reglamentarias en el retiro. Su primer año en la votación fue en 2023, por lo que antes de esta edición, llevaba tres oportunidades en la boleta de la BBWAA. No resultó electo al quedarse por debajo del 75% del total de los votos emitidos.