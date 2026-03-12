Bateo 101 con Edgar Martínez: el “Team Rubio” aprende del Salón de la Fama

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

Horas después del electrizante jonrón ganador de Darell Hernáiz el pasado sábado, la Federación de Béisbol local publicó un video del campocorto siendo entrenado por Edgar Martínez en las jaulas de bateo ubicadas en el interior del Coliseo Roberto Clemente.

En el pietaje, el debutante jardinero Bryan Torres también prestaba atención al miembro del Salón de la Fama del Béisbol. El pasado martes fue publicado otro video de Martínez compartiendo su sabiduría con el guardabosques Heliot Ramos.

En este Clásico Mundial de Béisbol, el “Team Rubio” se ha nutrido de la experiencia del exbateador designado de los Mariners de Seattle, quien funge como coach de bateo.

“Nosotros siempre estamos con los muchachos tratando de darles información, observando sus swings y ofreciendo lo que sabemos del bateo”, compartió Martínez durante el torneo en la isla.

“En el caso de Hernáiz, lo que le estaba hablando era de la forma en que agarra el bate, especialmente la mano de arriba. Hicimos algunos ajustes ahí y él lo ha estado practicando. Sí (funcionó el sábado), pero inconscientemente vuelve a colocar la mano donde está acostumbrado. Sigue trabajando en eso”, añadió.

Hernáiz, de 24 años, se convirtió en un nuevo héroe boricua con su bambinazo. Apenas ha conectado tres jonrones en dos temporadas con los Athletics (99 juegos). No acumuló jonrones en la pasada temporada de la pelota invernal con los Indios de Mayagüez.

“Me ayudó muchísimo, sobre todo por la experiencia que él tuvo. Es una buena persona”, comentó Hernáiz sobre Martínez.

El batazo, sin duda, cambió su vida en un instante.

“Es una motivación muy grande para el muchacho. Le da confianza. Ganar así, dejando al otro equipo en el terreno, es de gran motivación”, indicó Martínez.

Con una escuadra que cuenta con 17 peloteros debutantes, el promedio de bateo en la fase de grupos fue de .211 con 26 imparables y 13 impulsadas.

“Hay mucho talento joven. A muchos de los muchachos no los conocía bien. He tenido la oportunidad de ver su talento y sí, hay una buena cepa. En un torneo como este es bien fácil mezclar la vieja escuela porque la serie es corta y hay que aprovechar cada oportunidad. Hay que manufacturar carreras”, dijo.

“En eso hablamos de mover corredores, tocar la bola, hacer ‘hit and run’; ese juego fundamental que hoy en día no se usa mucho. No se puede dar demasiada información; simplemente es un acercamiento. Les hablamos de batear de gap a gap, usar el medio del terreno. Si están temprano, la jalan. Si llegan tarde, usan la otra área del field. Hasta ahora lo están haciendo”, analizó.

Martínez se convirtió en uno de los mejores bateadores designados en la historia de MLB tras 18 temporadas con los Mariners de Seattle, organización en la que también trabaja como coach de bateo.

Edgar Martínez junto a Joey Cora, ambos parte del cuerpo técnico del "Team Rubio". (Ramon "Tonito" Zayas)

Acumuló dos títulos de bateo en la Liga Americana, además de cinco Bates de Plata.

No solo los jóvenes de la novena patria se benefician de sus conocimientos. Los veteranos también disfrutan de su presencia.

Juan “Igor” González, extoletero de Grandes Ligas, también forma parte del cuerpo técnico como coach, mientras que Carlos Delgado, máximo jonronero puertorriqueño en la historia de MLB, funge como asesor.

“Sí, creo que con estos chicos, cuando estás rodeado de grandeza, tienes que absorberlo. Todos han sido súper generosos con su tiempo. Están siempre cerca de la jaula de bateo, dispuestos a ayudarte. Comen y beben contigo después del partido. Hacen lo que sea”, declaró Nolan Arenado, también ganador en cinco ocasiones del Bate de Plata.

“Es algo raro de ver, pero demuestra cuánto se preocupan por el equipo. Solo intento absorberlo todo y aprender lo más posible. Es increíble. Como dije, se siente como si estuvieras en un aula con un profesor. Y estoy agradecido por todos ellos”, sentenció Arenado.