Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Bateo 101 con Edgar Martínez: el “Team Rubio” aprende del Salón de la Fama

El inmortal del béisbol comparte su experiencia en las jaulas de bateo con una novena boricua llena de talento joven

12 de marzo de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edgar Martínez habla con el pelotero MJ Meléndez durante una práctica de bateo en el Coliseo Roberto Clemente. (Federación de Béisbol de Puerto Rico)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

RELACIONADAS

---

Horas después del electrizante jonrón ganador de Darell Hernáiz el pasado sábado, la Federación de Béisbol local publicó un video del campocorto siendo entrenado por Edgar Martínez en las jaulas de bateo ubicadas en el interior del Coliseo Roberto Clemente.

En el pietaje, el debutante jardinero Bryan Torres también prestaba atención al miembro del Salón de la Fama del Béisbol. El pasado martes fue publicado otro video de Martínez compartiendo su sabiduría con el guardabosques Heliot Ramos.

En este Clásico Mundial de Béisbol, el “Team Rubio” se ha nutrido de la experiencia del exbateador designado de los Mariners de Seattle, quien funge como coach de bateo.

Nosotros siempre estamos con los muchachos tratando de darles información, observando sus swings y ofreciendo lo que sabemos del bateo”, compartió Martínez durante el torneo en la isla.

“En el caso de Hernáiz, lo que le estaba hablando era de la forma en que agarra el bate, especialmente la mano de arriba. Hicimos algunos ajustes ahí y él lo ha estado practicando. Sí (funcionó el sábado), pero inconscientemente vuelve a colocar la mano donde está acostumbrado. Sigue trabajando en eso”, añadió.

Hernáiz, de 24 años, se convirtió en un nuevo héroe boricua con su bambinazo. Apenas ha conectado tres jonrones en dos temporadas con los Athletics (99 juegos). No acumuló jonrones en la pasada temporada de la pelota invernal con los Indios de Mayagüez.

Me ayudó muchísimo, sobre todo por la experiencia que él tuvo. Es una buena persona”, comentó Hernáiz sobre Martínez.

El batazo, sin duda, cambió su vida en un instante.

“Es una motivación muy grande para el muchacho. Le da confianza. Ganar así, dejando al otro equipo en el terreno, es de gran motivación”, indicó Martínez.

Con una escuadra que cuenta con 17 peloteros debutantes, el promedio de bateo en la fase de grupos fue de .211 con 26 imparables y 13 impulsadas.

“Hay mucho talento joven. A muchos de los muchachos no los conocía bien. He tenido la oportunidad de ver su talento y sí, hay una buena cepa. En un torneo como este es bien fácil mezclar la vieja escuela porque la serie es corta y hay que aprovechar cada oportunidad. Hay que manufacturar carreras”, dijo.

“En eso hablamos de mover corredores, tocar la bola, hacer ‘hit and run’; ese juego fundamental que hoy en día no se usa mucho. No se puede dar demasiada información; simplemente es un acercamiento. Les hablamos de batear de gap a gap, usar el medio del terreno. Si están temprano, la jalan. Si llegan tarde, usan la otra área del field. Hasta ahora lo están haciendo”, analizó.

Martínez se convirtió en uno de los mejores bateadores designados en la historia de MLB tras 18 temporadas con los Mariners de Seattle, organización en la que también trabaja como coach de bateo.

Edgar Martínez junto a Joey Cora, ambos parte del cuerpo técnico del "Team Rubio".
Edgar Martínez junto a Joey Cora, ambos parte del cuerpo técnico del "Team Rubio". (Ramon "Tonito" Zayas)

Acumuló dos títulos de bateo en la Liga Americana, además de cinco Bates de Plata.

No solo los jóvenes de la novena patria se benefician de sus conocimientos. Los veteranos también disfrutan de su presencia.

Juan “Igor” González, extoletero de Grandes Ligas, también forma parte del cuerpo técnico como coach, mientras que Carlos Delgado, máximo jonronero puertorriqueño en la historia de MLB, funge como asesor.

“Sí, creo que con estos chicos, cuando estás rodeado de grandeza, tienes que absorberlo. Todos han sido súper generosos con su tiempo. Están siempre cerca de la jaula de bateo, dispuestos a ayudarte. Comen y beben contigo después del partido. Hacen lo que sea”, declaró Nolan Arenado, también ganador en cinco ocasiones del Bate de Plata.

Es algo raro de ver, pero demuestra cuánto se preocupan por el equipo. Solo intento absorberlo todo y aprender lo más posible. Es increíble. Como dije, se siente como si estuvieras en un aula con un profesor. Y estoy agradecido por todos ellos”, sentenció Arenado.

El equipo de Puerto Rico, con Fernando Cruz al centro, adoptó la rutina de hacer una oración como grupo después de cada partido.Martín "Machete" Maldonado, quien se retirará después del Clásico, tuvo el chance de despedirse de su fanaticada por última vez como jugador.Durante el evento se inauguró un mosaico en honor a las leyendas del béisbol de Puerto Rico.
1 / 17 | En imágenes: los instantes que hicieron vibrar el Hiram Bithorn en el Clásico Mundial. El equipo de Puerto Rico, con Fernando Cruz al centro, adoptó la rutina de hacer una oración como grupo después de cada partido. - Xavier Araújo
Tags
Edgar MartínezClásico Mundial de BéisbolEstadio Hiram BithornTeam RubioBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: