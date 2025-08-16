Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
16 de agosto de 2025
86°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Béisbol Doble A: los Leones de Patillas arrancan la final blanqueando a los Mulos

En el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce, derrotaron 2-0 a Juncos para tomar ventaja 1-0

16 de agosto de 2025 - 10:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ryan Muñoz tiró siete entradas ponchando a seis bateadores de los Mulos para cargar con el triunfo de los Leones. (Suministrada / LBSDA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Por segunda ocasión en la temporada los Leones de Patillas blanquearon el viernes a los Mulos de Juncos, esta vez 2-0 para tomar ventaja de 1-0 en la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

RELACIONADAS

Jugando en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce, los Leones contaron con la dupla de lanzadores de Ryan Muñoz y Christian Bonilla para limitar a cinco imparables la ofensiva de los Mulos a lo largo de las nueve entradas.

Muñoz se acreditó la victoria tras lanzar siete sólidas entradas con seis ponches, mientras que Bonilla completó el trabajo en relevo para apuntarse el salvamento.

Es la segunda blanqueada consecutiva que dan los Leones tomando en cuenta que en el séptimo y decisivo juego de su serie semifinal ante los Peces Voladores de Salinas, se impusieron 5-0 el pasado sábado, con labor combinada de tres lanzadores.

Contra Juncos, los patillenses inauguraron la pizarra en la parte baja del tercer episodio. Con dos outs, Jan Arroyo y Elerie Rivera conectaron sencillos consecutivos y Reymond Fuentes siguió con otro imparable remolcador.

La segunda carrera llegó en la cuarta entrada con un elevado de sacrificio de Germán Morales, que trajo al plato a Bryan Colón. Ambas anotaciones fueron contra los envíos del derecho Héctor Quiñones, quien en cuatro capítulos permitió siete imparables y cargó con la derrota.

Jugadores de los Leones celebrando.
Jugadores de los Leones celebrando. (Suministrada / LBSDA)

En causa perdida, los Mulos lograron un espectacular ‘triple play’ en la quinta entrada, cuando con dos corredores en base, Jeffrey Domínguez conectó una roleta a la antesala que inició la poco común jugada defensiva.

La serie continúa este sábado a las 7:30 p.m. con el segundo encuentro en el Estadio Mariano “Niní” Meaux de Juncos.

Por Patillas abrirá en el montículo Luis Ayala, mientras que por Juncos lo hará Rubén Ramírez.

Tags
Leones de PatillasPonceBéisbol Superior Doble AMulos de Juncos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 16 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: