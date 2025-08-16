Béisbol Doble A: los Leones de Patillas arrancan la final blanqueando a los Mulos

Por segunda ocasión en la temporada los Leones de Patillas blanquearon el viernes a los Mulos de Juncos, esta vez 2-0 para tomar ventaja de 1-0 en la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Jugando en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce, los Leones contaron con la dupla de lanzadores de Ryan Muñoz y Christian Bonilla para limitar a cinco imparables la ofensiva de los Mulos a lo largo de las nueve entradas.

Muñoz se acreditó la victoria tras lanzar siete sólidas entradas con seis ponches, mientras que Bonilla completó el trabajo en relevo para apuntarse el salvamento.

Es la segunda blanqueada consecutiva que dan los Leones tomando en cuenta que en el séptimo y decisivo juego de su serie semifinal ante los Peces Voladores de Salinas, se impusieron 5-0 el pasado sábado, con labor combinada de tres lanzadores.

PUBLICIDAD

Contra Juncos, los patillenses inauguraron la pizarra en la parte baja del tercer episodio. Con dos outs, Jan Arroyo y Elerie Rivera conectaron sencillos consecutivos y Reymond Fuentes siguió con otro imparable remolcador.

La segunda carrera llegó en la cuarta entrada con un elevado de sacrificio de Germán Morales, que trajo al plato a Bryan Colón. Ambas anotaciones fueron contra los envíos del derecho Héctor Quiñones, quien en cuatro capítulos permitió siete imparables y cargó con la derrota.

Jugadores de los Leones celebrando. (Suministrada / LBSDA)

En causa perdida, los Mulos lograron un espectacular ‘triple play’ en la quinta entrada, cuando con dos corredores en base, Jeffrey Domínguez conectó una roleta a la antesala que inició la poco común jugada defensiva.

La serie continúa este sábado a las 7:30 p.m. con el segundo encuentro en el Estadio Mariano “Niní” Meaux de Juncos.