Bichette, Bregman, Schwarber y Bellinger entre los agentes libres en las Mayores

Nueva York - El campocorto Bo Bichette, el bateador designado Kyle Schwarber y el jardinero Kyle Tucker estuvieron entre los 137 jugadores que se convirtieron en agentes libres el domingo, cuando comenzó la temporada de negocios del béisbol el día después de la Serie Mundial.

El tercera base venezolano Eugenio Suárez, el jardinero Trent Grisham, los inicialistas Luis Arráez y Josh Naylor, los lanzadores derechos Dylan Cease y Devin Williams, los zurdos Ranger Suárez, de Venezuela, y Framber Valdez, de República Dominicana, y el receptor J.T. Realmuto también estuvieron entre los jugadores que quedaron libres.

Pueden firmar con cualquier equipo a partir del jueves.

El tercera base de Boston, Alex Bregman; el primera base de los Mets de Nueva York, Pete Alonso; y el cerrador boricua Edwin Díaz, el jardinero/primera base de los Yankees de Nueva York, Cody Bellinger; el lanzador derecho venezolano de San Diego, Robert Suárez; y el abridor de San Diego, Michael King, también entraron a la agencia libre al ejercer opciones en sus contratos.

Los equipos tienen hasta el jueves para hacer ofertas calificadas de $22.0 millones a sus exjugadores que se convirtieron en agentes libres, una cifra determinada por el promedio de los 125 contratos más altos de las Grandes Ligas este año.

Las ofertas calificadas comenzaron después de la temporada 2012, y solo 14 de 144 ofertas han sido aceptadas.