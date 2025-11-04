Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bichette, Bregman, Schwarber y Bellinger entre los agentes libres en las Mayores

Otros nombres en el mercado son Kyle Tucker, Pete Alonso, Eugenio Suárez y Framber Valdez

4 de noviembre de 2025 - 10:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Bregman volverá a la agencia libre. (Jason Behnken)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - El campocorto Bo Bichette, el bateador designado Kyle Schwarber y el jardinero Kyle Tucker estuvieron entre los 137 jugadores que se convirtieron en agentes libres el domingo, cuando comenzó la temporada de negocios del béisbol el día después de la Serie Mundial.

El tercera base venezolano Eugenio Suárez, el jardinero Trent Grisham, los inicialistas Luis Arráez y Josh Naylor, los lanzadores derechos Dylan Cease y Devin Williams, los zurdos Ranger Suárez, de Venezuela, y Framber Valdez, de República Dominicana, y el receptor J.T. Realmuto también estuvieron entre los jugadores que quedaron libres.

Pueden firmar con cualquier equipo a partir del jueves.

El tercera base de Boston, Alex Bregman; el primera base de los Mets de Nueva York, Pete Alonso; y el cerrador boricua Edwin Díaz, el jardinero/primera base de los Yankees de Nueva York, Cody Bellinger; el lanzador derecho venezolano de San Diego, Robert Suárez; y el abridor de San Diego, Michael King, también entraron a la agencia libre al ejercer opciones en sus contratos.

Los equipos tienen hasta el jueves para hacer ofertas calificadas de $22.0 millones a sus exjugadores que se convirtieron en agentes libres, una cifra determinada por el promedio de los 125 contratos más altos de las Grandes Ligas este año.

Las ofertas calificadas comenzaron después de la temporada 2012, y solo 14 de 144 ofertas han sido aceptadas.

Un jugador puede recibir una oferta calificada solo si estuvo en la lista de un equipo durante toda la temporada y no había recibido una oferta calificada previamente.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
